Groźny wypadek w ośrodku narciarskim Hochoetz w Tyrolu w zachodniej Austrii. Na ziemię runęła gondola. Ciężko ranne zostały cztery osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło dziś przed południem. W pewnym momencie na linę nośną spadło drzewo. To doprowadziło do upadku gondoli z wysokości około 7 m.

Ciężko ranna została czteroosobowa rodzina z Dani. Jedna z nich była początkowo w krytycznym stanie.

Akcję ratunkową określono jako niezwykle trudną, ponieważ zbocze pod gondolą było bardzo strome i trudno dostępne dla ratowników.

Na miejsce natychmiast wysłano śmigłowce ratunkowe.

Gondola rozbiła się na bardzo kamienistym terenie. Na szczęście ratownicy bardzo szybko dotarli na miejsce - przekazała Michaela Burger z firmy zajmującej się kolejką.

Policja przekazała, że z technicznego punktu widzenia na trasie kolejki linowej nie było żadnej usterki technicznej. Nie ma także dowodów na jakikolwiek błąd ludzki.

Pytaniem pozostaje natomiast to, dlaczego lina runęła, mimo że nie było wiatru.

W momencie wypadku do liny nośnej przymocowano dziesiątki innych gondoli. Na szczęście żadna z pozostałych nie została uszkodzona.