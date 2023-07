We Francji trwa pogrzeb 17-latka zastrzelonego przez policjanta kilka dni temu na przedmieściach Paryża. Śmierć Nahela, którego rodzice pochodzą z północnej Afryki, stała się iskrą, która rozpaliła gwałtowne protesty w całym kraju. Ostatniej nocy protestujący znów podpalali samochody, demolowali ulice i plądrowali sklepy.

Ludzie czekający przed cmentarzem, na którym zostanie pochowany zastrzelony 17-latek / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Pogrzeb Nahela rozpoczął się przed południem w pobliżu Nanterre. Le Monde poinformował, że "duża liczba" mieszkańców i jego przyjaciół przybyła do domu pogrzebowego, aby złożyć wyrazy szacunku. Rodzina Nahela prosiła, by ceremonia była prywatna i i ograniczona tylko do najbliższej rodziny.

Le Monde donosi, że dziennikarze "uprzejmie, ale stanowczo" byli wypraszani z domu pogrzebowego. Ceremonia pogrzebowa jest kontynuowana w meczecie Ibn Badisa w Nanterre.

Francuska rada ds. kultu muzułmańskiego (CFCM) wezwała do spokoju, wskazując, że "szokujące obrazy z przedmieść wzmocnią tylko tych, którzy piętnują ich sąsiedztwo i ich mieszkańców".

Zamieszki w całym kraju

Zamieszki po śmierci 17-latka trwają od wtorku wieczorem. Minionej nocy wybuchły w wielu miastach kraju, mimo że na ulice skierowano 45 tys. policji i żandarmerii. Aresztowano ponad tysiąc 300 osób, są dziesiątki rannych. Władze obawiają się dalszych rozruchów.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapewnia, że sprawiedliwości stanie się zadość:

Czy ten policjant cieszy się bezkarnością? Nie. Jeszcze tego samego dnia znalazł się za kratkami. Zaczęło się śledztwo, on nadal przebywa w areszcie - powiedział Darmanin.

Prezydent Emmmanuel Macron w związku z zamieszkami odwołał planowaną na jutro wizytę w Niemczech.