Książę Harry, piosenkarz Elton John i pięcioro innych brytyjskich celebrytów mogą złożyć pozew przeciw wydawcy gazet "Daily Mail" i Mail on Sunday" w związku z zarzutami dotyczącymi podsłuchów i bezprawnego zdobywania informacji - orzekł w piątek sąd w Londynie.

Elton John może pozwać wydawcę gazet "The Daily Mail" i "Mail on Sunday" / Shutterstock

Podczas wstępnej rozprawy w marcu wydawca, Associated Newspapers Limited (ANL), starał się o odrzucenie sprawy, argumentując, że roszczenia wniesione w październiku 2022 r. złożone zostały po upływie sześcioletniego terminu na podjęcie działań prawnych.

Harry, młodszy syn króla Karola III, Elton John i pozostałych pięcioro powodów oskarża ANL o prowadzenie lub zlecanie bezprawnego gromadzenia informacji, m.in. poprzez wynajmowanie prywatnych detektywów do umieszczania urządzeń podsłuchowych w samochodach, włamywanie się na pocztę głosową w telefonach, podszywanie się pod dane osoby w celu uzyskania informacji o ich stanie zdrowia. Działania te miały sięgać 30 lat wstecz. ANL zaprzecza podejmowaniu tego typu bezprawnych działań.

Uważam, że każdy z powodów ma realną szansę na wykazanie zatajenia tego przez Associated Newspapers, co nie zostało - i nie mogło zostać przy zachowaniu należytej staranności - odkryte przez danego powoda przed październikiem 2016 roku - powiedział w swoim orzeczeniu sędzia Matthew Nicklin.

Książę Harry wcześniej złożył jeszcze dwa inne pozwy przeciwko wydawcom brytyjskich tabloidów w związku z zarzutami podsłuchów i nielegalnego zdobywania informacji - przeciwko Mirror Group Newspapers, wydawcy m.in. "Daily Mirror" i "Sunday Mirror" oraz News Group Newspapers, wydawcy m.in. "The Sun" i nieistniejącego już "News of the World".