Trwa czarna passa rosyjskich zakładów przemysłu naftowo-gazowego. W poniedziałek doszło do eksplozji i pożaru na terenie największej rafinerii ropy naftowej w tym kraju.

W poniedziałek doszło do eksplozji na terenie rafinerii ropy naftowej w Omsku na Syberii.

Niezależny rosyjski portal The Moscow Times poinformował, powołując się na telegramowy kanał "112", że w płomieniach stanęła jedna z instalacji do przerobu ropy naftowej, AVT-11.

Telegram

Ogień objął powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych.

Portal ngs55.ru zacytował relacje mieszkańców, według których eksplozja była tak silna, że gdzieniegdzie "zatrzęsły się domy".

W wyniku wybuchu ciężko rannych zostało dwóch pracowników rafinerii.

Telegram

Telegramowy kanał "Baza" podał, że jeden z nich ma oderwaną kończynę, a drugi doznał wstrząsu mózgu.

Biuro prasowe rafinerii potwierdziło, że na terenie przedsiębiorstwa doszło do "pożaru" urządzeń technologicznych. Zapewniono jednak, że zakład "pracuje normalnie", a pożar jest "pod kontrolą".

W akcję gaśniczą zaangażowano 15 zastępów straży pożarnej. Władze rafinerii uznały, że nie ma konieczności ewakuacji pracowników.

Największa rafineria w Rosji

The Moscow Times podał, że rafineria ropy naftowej w Omsku to największy tego typu zakład w całej Rosji. Przedsiębiorstwo należy do Gazpromnieftu, spółki-córki koncernu Gazprom.

Zakład został oddany do użytku w 1955 roku i zapewnia jedną dziesiątą całkowitej produkcji benzyny w kraju.

Jej moce produkcyjne wynoszą ponad 20 mln ropy rocznie, a liczba pracowników przekracza 3,5 tys.