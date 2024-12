"Węgry nie konsultowały z Ukrainą swoich kontaktów z Moskwą i nie uprzedzały o nich" – oświadczył doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Wołodymyr Łytwyn. Wcześniej węgierski premier Viktor Orban ogłosił, że Zełenski wykluczył bożonarodzeniowe zawieszenie broni i wymianę więźniów z Rosją na szeroką skalę.

Viktor Orban i Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News /

Po pierwsze, jak zawsze, strona węgierska nie rozmawiała o niczym z Ukrainą. Jak zawsze, strona węgierska nie uprzedzała o swoich kontaktach z Moskwą. Po trzecie, jak zawsze, Ukraina nie upoważniła Węgier do czegokolwiek - powiedział Łytwyn, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

"Ukraina jest gotowa na pełnoprawny pokój"

Doradca Zełenskiego podkreślił, że Ukraina stale pracuje nad uwolnieniem więźniów, a "odpowiednie kontakty w sprawie znaczącej wymiany przed końcem roku trwają już od dwóch tygodni".



Ponadto Ukraina jest gotowa na pełnoprawny pokój i robi wszystko w porozumieniu z partnerami, aby to osiągnąć - razem z Ameryką, Europą i innymi partnerami na świecie. Jak zawsze, potrzebujemy nie PR, ale sprawiedliwego pokoju; nie rozmów, ale wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa - podkreślił Łytwyn.

Orban: Zełenski odrzucił bożonarodzeniowe zawieszenie broni

Orban oznajmił w środę na platformie X, że Zełenski odrzucił bożonarodzeniowe zawieszenie broni i wymianę więźniów z Rosją na szeroką skalę.



Pod koniec prezydencji Węgier w UE podjęliśmy nowe wysiłki pokojowe. Zaproponowaliśmy bożonarodzeniowe zawieszenie broni i wymianę więźniów na szeroką skalę. To smutne, że prezydent Zełenski wyraźnie to dziś odrzucił i wykluczył - napisał Orban. Zrobiliśmy, co w naszej mocy! - dodał premier Węgier.



Wcześniej Orban powiadomił na Facebooku, że przeprowadził w środę rozmowę telefoniczną na temat Ukrainy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Dziś przez godzinę rozmawiałem z prezydentem Putinem. Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznych tygodniach wojny. Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju - oznajmił.



Jeszcze wcześniej Kreml poinformował w komunikacie, że Putin rozmawiał z Orbanem o Ukrainie i powiedział węgierskiemu liderowi, iż polityka Kijowa nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu.