Godzinę trwała telefoniczna rozmowa premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Politycy rozmawiali nt. Ukrainy – przekazał na Facebooku Orban. Informację tę ostro skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Viktor Orban i Władimir Putin / VALERY SHARIFULIN/AFP/East News / East News

"Dziś przez godzinę rozmawiałem z prezydentem Putinem. Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznych tygodniach wojny. Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju" - napisał na Facebooku premier Węgier Viktor Orban.

Wcześniej Kreml poinformował w komunikacie, że Putin rozmawiał z Orbanem o Ukrainie i powiedział węgierskiemu liderowi, iż polityka Kijowa nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu.

Według strony rosyjskiej rozmawiano też o handlu dwustronnym, współpracy gospodarczej oraz dalszym promowaniu wspólnych projektów energetycznych.

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto podał na Facebooku, że po zakończeniu rozmowy Putin-Orban on sam przeprowadził rozmowę z prezesem Rosatomu Aleksiejem Lichaczowem na temat rozbudowy elektrowni atomowej w Paksu.

Zełenski: Rozmowy o wojnie Rosji z Ukrainą nie mogą odbywać się bez Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na rozmowę Orbana z Putinem ocenił w mediach społecznościowych, że politycy europejscy nie powinni grać na budowanie własnego wizerunku kosztem jedności, gdyż wszystkim powinno zależeć na wspólnym sukcesie. "To właśnie jedność w Europie zawsze przynosi sukces. Rozmowy o wojnie Rosji z Ukrainą nie mogą odbywać się bez Ukrainy" - podkreślił.

"Wszyscy mamy nadzieję, że Viktor Orban nie zadzwoni do Asada w Moskwie, by wysłuchać także i jego godzinnego wykładu" - tak rozmowę Orbana z Putinem skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"Jest absolutnie jasne, że dla osiągnięcia prawdziwego pokoju i gwarantowanego bezpieczeństwa potrzebne jest zdecydowanie Ameryki, jedność Europy i zaangażowanie wszystkich partnerów w utrzymanie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" - oświadczył Zełenski.



Prezydent Ukrainy po raz kolejny wyraził wdzięczność przywódcom, którzy "dążą do prawdziwego pokoju". "Jestem wdzięczny prezydentowi (elektowi USA Donaldowi) Trumpowi i wielu europejskim przywódcom, z którymi już współpracujemy, aby znaleźć właściwe i silne rozwiązania dla prawdziwego pokoju" - napisał Zełenski.