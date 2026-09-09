Donald Trump skomentował sukces wyborczy AfD. "Niemcy mają dość”

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Donald Trump skomentował historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. „Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować” – napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

W minioną niedzielę Alternatywa dla Niemiec (AfD) odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w wyborach do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt, zdobywając aż 43,8 procent głosów przy wysokiej frekwencji wynoszącej 78 procent. To wydarzenie odbiło się szerokim echem nie tylko w Niemczech, ale i na całym świecie.

Trump: Niemcy nie zamierzają dłużej tego tolerować

Donald Trump nie pozostał obojętny wobec sukcesu AfD. Na swoim portalu społecznościowym Truth Social napisał:

„Wow! Partia Populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom”.

Prezydent dodał, że Niemcy „nie zamierzają dłużej tego tolerować”, a AfD jest „na fali”. Wpis zakończył hasłem „MGGA!!!” – „Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi”.

Kim jest Alice Weidel, liderka AfD? Żyje z kobietą, miała dziadka w SS, Polska zachodnia to „Niemcy wschodnie” Alice Weidel święci triumfy z partią AfD po wygranych wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając 43,8 proc. głosów. Uwagę opinii publicznej przyciąga jego współprzewodnicząca. Ekonomistka i była pracowniczka sektora finansowego opowiada się m.in. za…

Amerykańskie wsparcie dla niemieckiej prawicy

To nie pierwszy raz, gdy Trump i jego otoczenie wyrażają sympatię wobec AfD. Wcześniej poparcie dla ugrupowania Alice Weidel okazywali m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz były doradca Trumpa, Elon Musk. Z politykami AfD spotykali się również przedstawiciele Departamentu Stanu USA. Co ciekawe, sam Trump w przeszłości cieszył się także ze zwycięstwa CDU w wyborach do Bundestagu.

Nowy rozdział w niemieckiej polityce?

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich komitetów komisja wyborcza ogłosiła, że AfD zdobyła 43,8 procent poparcia. To wynik ponad dwukrotnie lepszy niż pięć lat temu, kiedy partia uzyskała 20,8 procent głosów.

Drugie miejsce zajęła CDU kanclerza Friedricha Merza, ale wynik 17,2 procent to spore rozczarowanie dla chadeków. Jeszcze kilka lat temu partia ta była liderem w regionie. Teraz musi pogodzić się z rolą opozycji wobec rosnącej w siłę AfD.

W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD (9,3 procent), Zieloni (8,9 procent) oraz Lewica (8,6 procent). Do ostatniej chwili ważyły się losy BSW – ugrupowania prowadzonego przez Sahrę Wagenknecht. Ostatecznie partia przekroczyła pięcioprocentowy próg wyborczy, zdobywając 5,3 procent głosów.