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AfD z miażdżącą przewagą wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (05:39)

Alternatywa dla Niemiec (AfD) triumfuje w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt. Według najnowszych prognoz stacji ZDF prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44 procent głosów, deklasując konkurencję. Na drugim miejscu uplasowała się chadecka CDU z wynikiem 17,5 procent, a za nią SPD z rezultatem 9,0 proc.

AfD z miażdżącą przewagą wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie
Fot. FILIP SINGER /PAP/EPA
  • Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 44 proc. głosów w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt, osiągając historyczny wynik i zdecydowanie wyprzedzając konkurencję.
  • AfD i skrajnie lewicowe BSW mogą razem zdobyć większość mandatów w landtagu, choć formalna koalicja nie jest obecnie deklarowana.
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Zgodnie z prognozą przygotowaną przez stację ZDF, Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła w niedzielnych wyborach w Saksonii-Anhalcie aż 44 procent głosów, co daje jej zdecydowaną przewagę nad rywalami. To historyczny wynik, który może zmienić układ sił w tym wschodnioniemieckim landzie.

Na drugim miejscu uplasowała się chadecka CDU z wynikiem 17,5 procent. Kolejne miejsca zajęły: SPD (9,0 proc.), Zieloni (9,0 proc.) oraz Lewica (8,9 proc.). Minimalnie, bo z wynikiem 5,0 procent, próg wyborczy przekroczyło także skrajnie lewicowe BSW.

Kto jeszcze w landtagu?

To prognoza stacji ZDF na godzinę 22:00, w której wzięto pod uwagę ponad 70 procent głosów w większości okręgów wyborczych. Pełne, oficjalne wyniki poznamy w poniedziałkowy poranek, ale obserwatorzy są zgodni: większych zmian już nie będzie.

Wielką niewiadomą pozostaje los BSW. Jeśli partia utrzyma się powyżej progu pięciu procent, razem z AfD mogą zdobyć łącznie 43 mandaty, czyli większość w landtagu. Choć formalna koalicja nie jest obecnie deklarowana przez żadne z ugrupowań, nie wykluczają one współpracy przy wybranych projektach.

Jakie postulaty prezentuje AfD?

AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna czy antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także „normalizację” stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 r. jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.

Dwa tygodnie po Saksonii-Anhalcie wybory odbędą się w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy
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