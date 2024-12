Powodem zgonu blisko 5 proc. Kanadyjczyków jest eutanazja - wynika z raportów rządowych. W 2023 roku zabiegowi dobrowolnego odebrania życia poddało się w kraju 15 300 osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kanada zalegalizowała eutanazję w 2016 roku. Jak podaje raport rządowy, mediana (statystyczna wartość środkowa w zbiorze) wieku grupy poddającej się zabiegowi wyniosła nieco ponad 77 lat.

Niemal wszystkie osoby, które poddały się w 2023 roku eutanazji, były śmiertelnie chore, chociaż w nielicznych przypadkach pacjenci niekoniecznie chorowali na schorzenia śmiertelne, ale dążyli do dobrowolnego skrócenia życia z powodu długiej i skomplikowanej choroby, która znacząco wpłynęła na ich jakość życia.

W Kanadzie osoby dorosłe mogą zwrócić się do lekarza o pomoc w skróceniu życia, jeśli cierpią na poważne i nieodwracalne schorzenia. Dane pokazują, że w kraju w ubiegłym roku zmarło łącznie 320 tys. osób, z czego 15 300 zostało życia pozbawionych poprzez dobrowolny zabieg.

Wskaźnik przypadków eutanazji wzrósł w 2023 roku o 16 proc. - raportuje Health Canada, czyli instytucja federalna przy resorcie zdrowia. Co ciekawe, to znaczące osłabienie trendu wzrostowego, który utrzymywał się od 2016 roku na poziomie ok. 30 proc.

Szokująco popularna eutanazja jest w regionie Quebecu i odpowiada za aż 37 proc. wszystkich zgonów. Władze lokalne rozpoczęły nawet badania, by ustalić przyczyny tego stanu rzeczy.

Kontrowersje w związku z eutanazją

Kanadyjczycy zwracają też uwagę na przypadki kontrowersyjne zastosowania lub próby zastosowania zabiegu. Raport opublikowany przez prowincję Ontario wskazywał na przykład na sytuację jednej z kobiet, która cierpiała na depresję, myśli samobójcze i wykazując dużą wrażliwość na substancje chemiczne, otrzymała zgodę na zabieg. Jej prośba została rozpatrzona pozytywnie, bo kobiecie nie udało się znaleźć lokum, które mogłoby odpowiednio zabezpieczyć jej terapię.

Kanadyjskie media donoszą również o przypadkach osób niepełnosprawnych, które rozważały eutanazję z powodu braku mieszkania lub zasiłku dla niepełnosprawnych.

Kanada jest jednym z niewielu krajów, które wprowadziły prawa dotyczące wspomaganego umierania w ciągu ostatniej dekady. Inne to Australia, Nowa Zelandia, Hiszpania i Austria. Eutanazja jest także legalna w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii i Albanii.