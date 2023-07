Wstępne wyniki śledztwa wykazały, że robotnicy niezgodnie z prawem umieścili perlit - skałę, która może wchłaniać wodę, na dachu sali gimnastycznej w trakcie budowy klas przylegających do sali - podała państwowa agencja prasowa Xinhua. Perlit wchłonął wodę deszczową i przybrał na wadze, co doprowadziło do zawalenia się dachu. Trwa dalsze śledztwo, a kilka osób z firmy budowlanej trafiło do aresztu.