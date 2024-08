Japońskie karoshi to zapracowanie się na śmierć. "Rząd Japonii chce walczyć z tym zjawiskiem i właśnie dlatego zaangażował się w kampanię promującą wprowadzenie elastycznego czasu pracy, limitów nadgodzin, płatnego urlopu i czterodniowego tygodnia pracy" - podała w sobotę agencja AP.

/ Shutterstock

Japońskie karoshi znane na całym świecie

Rząd Japonii - kraju ze słowem na śmierć z przepracowania - promuje czterodniowy tydzień pracy.

To nie pierwsze takie działanie japońskich władz, które w 2021 roku wyraziły poparcie dla krótszego tygodnia pracy. Czterodniowy tydzień pracy proponują swoim pracownikom wybrane firmy m.in. z branży odzieżowej, farmaceutycznej, elektronicznej czy bankowej.

Japończycy nie są zainteresowani

Mimo kampanii ministerstwa zdrowia Japończycy nie wydają się zainteresowani - zauważyła w sobotę agencja AP. Jak podano, w jednym z zakładów Panasonic, gdzie uprawnionych do czterodniowego tygodnia pracy jest ponad 63 tys. pracowników, jedynie 150 zdecydowało się z tego skorzystać.

Miks pracoholizmu ze stoicyzmem

Okazuje się, że styl życia łączący pracoholizm ze stoicyzmem oraz nacisk na poświęcanie się dla pracodawcy jest wciąż popularny w japońskim społeczeństwie. W opublikowanej niedawno rządowej białej księdze na temat karoshi podano, że co roku stwierdza się co najmniej 54 zgony rocznie z tych właśnie powodów. Najczęstszą przyczyną jest zawał serca.

Zdaniem japońskich władz skrócenie tygodnia pracy może pomóc w utrzymaniu rentownej siły roboczej mimo spadających wskaźników urodzeń. Ich zdaniem model z trzema dniami wolnymi w tygodniu może zachęcić Japończyków do pozostania na rynku pracy dłużej i odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę. Według rządowych danych liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o 40 proc. z obecnych ok. 74 mln do ok. 45 mln osób w 2065 roku.

Równie ciężko za mniejsze wynagrodzenie

Krytycy rządowych działań twierdzą, że w praktyce ludzie pracujący przez cztery dni w tygodniu często pracują równie ciężko za o wiele mniejsze wynagrodzenie.

Według najnowszych danych z raportu Gallupa jedynie 6 proc. Japończyków deklaruje zaangażowanie w pracę, w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 23 proc.