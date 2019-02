Jednym z dominujących tematów czwartku była konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Głośno było też o słowach Andrei Mitchell - dziennikarki amerykańskiej telewizji MSNBS. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie!

"Nie było nikogo, kto by bronił Iranu w sali obrad"

Wiceprezydent USA Mike Pence (L) i premier RP Mateusz Morawiecki (P) podczas lunchu roboczego na PGE Narodowym w Warszawie / Paweł Supernak / PAP





Unia Europejska i USA podobnie widzą problemy na Bliskim Wschodzie, podzielają także negatywną ocenę roli Iranu w regionie - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej podsumowującej obrady konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Jak zaznaczył, Iran "nie był przedmiotem obrad", jednak w czasie dyskusji na temat "problemów horyzontalnych rola tego państwa się pojawiała".

Polska i USA mają nadzieję, że konferencja w Warszawie i kolejne grupy robocze będą początkiem procesu warszawskiego - czytamy w oświadczeniu szefów dyplomacji Polski i USA podsumowującym konferencję bliskowschodnią w stolicy Polski.

"Polacy kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu". Takie słowa miały paść z ust Netanjahu

Według izraelskich mediów premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w czasie pobytu w Warszawie, że "Polska jako naród współpracowała z nazistowskim reżimem, który zabijał Żydów w czasie Holokaustu". Słowa miały paść podczas spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.





Małecki: Wchodzimy na scenę „teatru bliskowschodniego”. To zwraca na nas uwagę

"To co chcemy ugrać bardziej dotyczy relacji z USA, a nie samego konfliktu (na Bliskim Wschodzie). Pojawiamy się na tej scenie, aczkolwiek nie w roli pierwszoplanowej" - tak o konferencji bliskowschodniej w Warszawie mówił były szef Agencji Wywiadu Grzegorz Małecki. "Na pewno chodzi o zaskarbienie sobie życzliwości, zbudowanie ściślejszych więzi, zademonstrowanie lojalności, gotowości do współpracy i realizacji projektu, który z punktów Stanów Zjednoczonych jest bardzo ważny" - dodał.



>>>CAŁA ROZMOWA<<<





Andrea Mitchell przeprasza za swoją skandaliczną wypowiedź ws. Polski

"Przepraszam za niefortunną nieścisłość" - napisała na Twitterze Andrea Mitchell. Dziennikarka amerykańskiej telewizji MSNBS podczas relacjonowania szczyt ws. Bliskiego Wschodu w Warszawie powiedziała, że w czasie powstania w getcie Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi.







Szynkowski vel Sęk: Będzie nowy polski konsul w Norwegii

Norweski MSZ nie przedstawił nam żadnych dowodów na poparcie zarzutów, że były polski konsul w Norwegii Sławomir Kowalski utrudniał pracę (norweskim) funkcjonariuszom publicznym - mówił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk w internetowej części Popołudniowej rozmowy RMF FM. Dodał, że nasz dyplomata będzie mógł być konsulem w innym kraju, ale może pozostać na ważnym stanowisku w MSZ.

Szynkowski vel Sęk o słowach Mitchel: Oczekujemy przeprosin. Jeżeli nie - będzie zdecydowana reakcja Karolina Bereza /RMF FM

>>>CAŁA ROZMOWA<<<





Kuratorzy dyscyplinują dyrektorów przed wiosennym strajkiem w szkołach

Nerwowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej przed wiosennym protestem nauczycieli. Jak dowiedział się reporter RMF FM, przedstawiciele kuratoriów dzwonią do dyrektorów szkół w sprawie ostatniego listu minister o podwyżkach. Z kolei na Śląsku dyrektorzy mieli dostać pismo z żądaniem podania informacji, czy doszło do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

Schizma w Stowarzyszeniu Wiosna? Ksiądz Babiarz twierdzi, że nadal jest prezesem

Kto rządzi w Stowarzyszeniu Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę? Odwołany kilka dni temu ze stanowiska prezesa ksiądz Grzegorz Babiarz wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że to on jest nadal prezesem. Uważa, że ponowny wybór Joanny Sadzik, do którego doszło w poniedziałek, był niezgodny z prawem. Nowy zarząd zdecydowanie odrzuca te zarzuty.





Arabia Saudyjska i Białoruś wprowadzają embargo na wołowinę z Polski

Arabia Saudyjska i Białoruś wprowadzają czasowy zakaz importu mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego z Polski. Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi prace nad zniesieniem tych ograniczeń. Z kolei Białoruś poza mięsem wołowym zakazała także importu bydła z naszego kraju.





PFN w Miami: dużo znaków zapytania

Kilka dni temu promujący Polskę jacht I LOVE POLAND wziął udział w "Biało-czerwonym weekendzie" w Miami. Promująca w ten sposób nasz kraj Polska Fundacja Narodowa starannie unika jednak podania szczegółów dotyczących tej imprezy. Więcej informacji o tej sprawie znajdziecie na blogu dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego.





Oscary tuż, tuż. Kolejni twórcy protestują przeciwko decyzji Akademii

Nie cichną głosy oburzenia po decyzji Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej o skróceniu transmisji z oscarowej gali poprzez przyznanie części statuetek w przerwie na reklamy. Po listem otwartym w tej sprawie podpisali się m.in. Robert De Niro, Sandra Bullock, Brad Pitt, Emma Stone i Spike Lee. Wśród sygnatariuszy apelu do Akademii są też Polacy - reżyser "Zimnej wojny" Paweł Pawlikowski i Janusz Kamiński - wybitny autor zdjęć nagrodzony dwoma Oscarami.