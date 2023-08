Jest wniosek o urzędowe ustalenie w gminie Choczewo lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła właśnie dokument w biurze pomorskiego wojewody.

To jeden z najistotniejszych kroków w procesie administracyjnym prowadzącym do rozpoczęcia budowy obiektu jądrowego - zaznaczyła spółka w komunikacie.

Jak przypomniała, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowe o mocy elektrycznej do 3 750 MWe, na obszarze gminy Choczewo, zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Decyzja zapewni PEJ prawo do niezbędnego terenu, zarówno na lądzie, jak i na morzu, sprecyzuje warunki realizacji inwestycji, w tym techniczne, środowiskowo-konserwatorskie i przeciwpożarowe, a także określi nieruchomości, które zostaną objęte inwestycją.

Kamień milowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji stanowi kluczowy kamień milowy w działaniach spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach uzyskania wszystkich zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Polski rząd odpowiedzialnie przebudowuje swój miks i system energetyczny, wzmacniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Konsekwentna realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przybliża nas do momentu, gdy na Pomorzu zacznie działać i produkować prąd pierwsza w kraju elektrownia jądrowa, zapewniając jednocześnie Polakom bezemisyjną, bezpieczną i stabilną energię - powiedziała pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie spółki.



Jak przypomniała PEJ, spółka uzyskała już m.in. decyzję zasadniczą wydaną przez Ministra Klimatu i Środowiska potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinię potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki.



Na bardzo zaawansowanym etapie jest także procedura środowiskowa zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przypomniała spółka. W poniedziałek Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgromadził całość materiałów dowodowych w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. Chodzi o przedsięwzięcie polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MW w tzw. wariancie 1, czyli lokalizację Lubiatowo-Kopalino, w podwariancie technicznym 1A.



W grudniu 2021 r. należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 r., a pierwszy blok zostanie uruchomiony w 2033 r.