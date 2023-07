11:26

"Ataki na Odessę to próba izolacji Ukrainy i szantażowanie Zachodu, by zmusić go do przyjęcia 'zbożowego ultimatum' Putina" - uważa sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa i obrony Ołeksij Daniłow.

11:11

Rosyjski resort obrony zaprzeczył, jakoby siły rosyjskie dokonały ataku rakietowego na Sobór Przemienienia Pańskiego w Odessie i twierdzi, że przyczyną zniszczenia świątyni była ukraińska obrona powietrzna.

10:56

Przewodnicząca komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann uważa, że skuteczność niemieckich służb wywiadowczych w sytuacjach kryzysowych nie jest już wystarczająca. Oczywiście potrzeba więcej pracowników - powiedziała deputowana.

Agenci niemieckich służb wywiadowczych powinni również otrzymać zielone światło, aby być bardziej aktywni, bliżej wydarzeń - dodała Strack-Zimmermann.

Naszą wiedzę opieramy także na zaprzyjaźnionych służbach (...). Czerpiemy od nich informacje i uzyskujemy obraz sytuacji - oznajmiła deputowana, stawiając jednocześnie pytanie, czy to możliwe, że inne kraje prowadzą dokładniej i "bardziej badawczo" działania wywiadowcze.

Po buncie Jewgienija Prigożyna i najemników z jego Grupy Wagnera przeciwko kierownictwu wojskowemu Moskwy głośno krytykowano w Niemczech Federalną Służbę Wywiadowczą (BND). Kanclerz Niemiec Olaf Scholz dał do zrozumienia, że BND była zaskoczona powstaniem - przypomina agencja dpa.

10:37

W Pałacu Konstantinowskim k. Petersburga rozpoczęło się spotkanie Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki.

Telegram

Kreml przekazał wcześniej, że na spotkaniu "będą omawiane aktualne kwestie dalszego rozwoju stosunków rosyjsko-białoruskich, strategicznego partnerstwa i sojuszu oraz współpracy integracyjnej w ramach Państwa Związkowego".

10:24

Amerykański dziennik "The Washington Post" podał, że Waszyngton nadal nie planuje przekazać Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS.

Pentagon uważa, że Kijów ma inne, pilniejsze potrzeby niż pociski ATACMS i "obawia się, że wysłanie na Ukrainę wystarczającej ilości broni, aby zmienić sytuację na polu bitwy, poważnie osłabi gotowość USA do innych możliwych konfliktów" - czytamy w publikacji.

10:00

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że minionej nocy siły rosyjskie zaatakowały obiekty w Odessie, "gdzie przygotowywano zamachy terrorystyczne przeciwko Federacji Rosyjskiej".

To komentarz Rosjan do ataku na historyczne centrum miasta, w którym zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych, w tym czworo dzieci.

09:43

W nocnym ataku na obwód odeski siły rosyjskie zastosowała 19 rakiet różnego typu; obrona powietrzna zestrzeliła dziewięć pocisków - powiadomiły Siły Powietrzne Ukrainy.

"W sumie przeciwnik zastosował 19 rakiet różnych typów: pięć manewrujących Onyksów z baterii rakiet Bastion (Krym), trzy manewrujące rakiety Ch-22 wystrzelone z samolotów Tu-22M3 (znad Morza Czarnego), cztery manewrujące pociski Kalibr (prawdopodobnie z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym), pięć rakiet manewrujących Iskander-K (Krym), dwie rakiety balistyczne Iskander-M (Krym)" - powiadomiły w komunikacie Siły Powietrzne Ukrainy.

Obrona powietrzna zestrzeliła cztery rakiety Kalibr i pięć Iskanderów-K.

Zmasowany atak rakietowy na Odessę i obwód Rosjanie przeprowadzili minionej nocy. Według ostatnich danych, zginęła jedna osoba, a rannych jest 22.

Telegram

09:32

W ostatnich dniach na Ukrainie nastąpił wzrost ostrzału artyleryjskiego wzdłuż kluczowej dla Rosji północnej linii frontu, w obwodach ługańskim i charkowskim - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, ostrzałowi temu prawdopodobnie towarzyszy pewien wzrost liczby rosyjskich ataków małych jednostek, ale sytuacja jest zaciemniana przez rosyjską dezinformację.

Wskazano, że Rosja prawdopodobnie osiągnęła jedynie marginalne zyski, ale jej wznowiona aktywność na północy podkreśla jej znaczenie dla Kremla, który jednocześnie stoi w obliczu znacznej presji w południowym sektorze Zaporoża. Rosyjska Zachodnia Grupa Wojsk prawdopodobnie próbuje cofnąć się do rzeki Oskił, aby stworzyć strefę buforową wokół obwodu ługańskiego, którego posiadanie Rosja prawie na pewno uważa za jeden z podstawowych celów tej wojny.

09:20

W sobotę z Ukrainy do Polski odprawiono 33,7 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 36,3 tys. osób - podała straż graniczna.

Od 24 lutego 2022 r., pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, SG zanotowała ponad 13,8 mln wjazdów do Polski i ponad 12 mln wyjazdów na Ukrainę.

09:12

Ukraina skutecznie osłabia rosyjską logistykę i zdolności walki kontrbateryjnej przez ataki artyleryjskie i uderzenia w zaplecze przeciwnika - pisze Instytut Studiów nad Wojną. Wojskowi mówią o "pięści ogniowej", która pozwala na wyczerpywanie zasobów wroga bez bliskiego kontaktu.

09:03

78 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Indii, Jemenu, Erytrei, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała straż graniczna. Poinformowała też, że doszło do kolejnych ataków kamieniami; ucierpiał żołnierz.

08:44

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał społeczność międzynarodową do zareagowania na działania Rosji, która minionej nocy przeprowadziła atak rakietowy na historyczne centrum Odessy.