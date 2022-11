Adrian Zandberg i Magdalena Biejat podczas konwencji partii Razem zostali wybrani współprzewodniczącymi tego ugrupowania. Do tej pory partią kierował Zarząd Krajowy.

Magdalena Biejat i Adrian Zandberg / Archiwum RMF FM

To zaszczyt, wielka rzecz - zostać współprzewodniczącą partii Razem - mówiła po ogłoszeniu wyników Magdalena Biejat. Przez ostatnie lata pokazaliśmy, że można zbudować od zera ruch, który ma realny wpływ na krajową politykę. Zaczynaliśmy bez wielkich nazwisk, bez pieniędzy, bez wpływów. Dziś jesteśmy w Sejmie i jesteśmy gotowi zmieniać Polskę na lepsze - przekonywała. Miejsce lewicy jest wśród ludzi (...) Ostatnie dni też spędziliśmy w trasie. Na targowiskach, bazarkach, spotkaniach wciąż słyszeliśmy to samo - że ludzie mają dość. Że wyłączają telewizor, bo sączy się z niego ciągle jad. Że zamiast słuchać o sprawach dla nich ważnych słuchamy tylko o tym, jak Kaczyński dogadał Tuskowi albo jak Tusk dowalił Kaczyńskiemu - relacjonowała posłanka.

Czasem myślę, że gdyby w ziemię miał uderzyć meteoryt to od jednych słyszelibyśmy, że to wina Tuska, a od drugich - że koniecznie musimy zrobić szybko wspólną listę - zauważyła ironicznie Biejat. To jest niekończąca się wojna, która zatruwa i ogłupia wszystkich - oceniła. Przekonywała też, że polityka może być inna - pełna solidarności i wsparcia, wzajemnej pomocy i solidarności. Może być polityką o potrzebach zwykłych ludzi - oświadczyła.



Adrian Zandberg podkreślał, że kierowanie partią Razem będzie wielką odpowiedzialnością. Razem jest dzisiaj sercem Lewicy - mówił. Razem to jest walka z nierównościami, to jest publiczne budownictwo mieszkaniowe, to jest konsekwentna walka z katastrofą klimatyczną - prawdziwa, a nie udawana zmiana - wyliczał.

Kaczyński i jego ekipa ostatnio robią absolutnie wszystko, żeby stracić władzę. To akurat świetnie im idzie, nie ma co im w tym przeszkadzać - ocenił Zandberg. Czas zająć się tym, co naprawdę ważne - rozmową o tym, jak po nich posprzątać - tłumaczył.