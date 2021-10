Do rzadkiego zdarzenia doszło na plaży Macumba położonej na zachód od brazylijskiego miasta Rio de Janeiro. Jeden z biorących udział w bójce wczasowiczów zaatakował innego mężczyznę małym aligatorem.

Wideo youtube

Nagranie, rozsyłane masowo we wtorek przez użytkowników mediów społecznościowych, zostało zarejestrowane przed kilkoma dniami na popularnej wśród turystów plaży. Na krótkim filmie, który zamieściła na swojej stronie również telewizja CNN, widać trzy osoby kłócące się ze sobą przy brzegu oceanu.



W pewnym momencie jeden z mężczyzn szczuje trzymanym w rękach aligatorem innego plażowicza. Na nagraniu widać jak zwierzę próbuje ugryźć w rękę osobę, w kierunku której została zwrócona jego paszcza.

"Aligator miał być powodem kłótni"

Nietypowemu zdarzeniu towarzyszy rozemocjonowana grupa osób, która nagrała film. “Ludzie, on ma w ręku aligatora! Przestańcie, przestańcie!", krzyczy jedna z obserwujących zajście wczasowiczek.



Ostatecznie, jak wynika z nagrania, atakujący przeciwnika małym aligatorem został obezwładniony. W trakcie szarpaniny upuścił też na piasek gada, którym próbował poszczuć przeciwnika.



Według CNN to właśnie mały aligator był głównym powodem kłótni pomiędzy mężczyznami, których próbował rozdzielić wezwany na miejsce strażak. Ratownik ostatecznie przekazał zwierzę do jednego z pobliskich parków przyrody, z którego przybył na plażę mały gad.