Brytyjska firma samochodowa Jaguar zaprezentowała nową generację elektrycznych samochodów. Czy seria 00 zapowiada reset w myśleniu motoryzacyjnym?

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jaguar nie powinien niczego naśladować - to motto firmy powtarzane było podczas prezentacji wielokrotnie. Faktycznie nowa seria elektrycznych limuzyn zapowiada powrót do czystej estetyki, ale kosztem elementów, do których kierowcy mogą czuć się przyzwyczajeni.

Projektanci zrezygnowali na przykład z lusterek bocznych, których funkcje przejmą ekrany. Kierownica nowego Jaguara - jeśli wierzyć opublikowanym materiałom - będzie prawie prostokątna.

Brytyjska wyobraźnia zawsze wywoływała kontrowersje - podkreślał podczas prezentacji główny specjalista od marketingu Jaguara Gerry McGovern, odnosząc się do nowatorskich kreacji takich twórców, jakimi byli na przykład słynny piosenkarz David Bowie czy awangardowa projektanta mody Vivienne Westwood.