Miasto Zakopane przeznaczy 550 tys. zł na świąteczne oświetlenie ulic – to podobna kwota, jak w ubiegłym roku – poinformował burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Świątecznych ozdób ma być tyle samo, ale nowością będzie oświetlenie wyremontowanego dworca.

Krupówki / Grzegorz Momot / PAP

Jeżeli chodzi o koszty to zamierzamy zmieścić się w tej samej kwocie, co w roku ubiegłym. Chcemy zamontować dodatkowe świąteczne dekoracje wokół wyremontowanego dworca kolejowego i autobusowego. Dodatkowe świąteczne oświetlenie pojawi się też przy nowo powstałym rondzie przy wjeździe do Zakopanego na Spyrkówce – powiedział burmistrz Leszek Dorula.

Świąteczne dekoracje pod Giewontem rozbłysną 9 grudnia, czyli w dniu Zakopiańskich Mikołajek.

Świąteczne, świetlne dekoracje są już montowane na głównych ulicach Zakopanego. Tradycyjnie najwięcej dekoracji zostanie zainstalowanych na Krupówkach, a przy oczku wodnym na deptaku zostanie udekorowana wielka choinka.

9 grudnia odbędą się Zakopiańskie Mikołajki czyli rodzinny festyn w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.