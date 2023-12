W Poznaniu finał akcji „Paczka dla niemowlaczka”. Przed siedzibą Fundacji „Redemptoris Missio” stanął kontener, do którego wolontariusze pakowali sprzęt szpitalny i paczki z artykułami dla niemowląt. Pomoc dotrze do Republiki Środkowoafrykańskiej.

/ Fundacja Redemptoris Missio /

Efekty zbiórki zaskoczyły nas samych. Każdego dnia z całego kraju docierały do nas paczki wypełnione akcesoriami dla niemowląt: pieluszkami tetrowymi, mlekiem zastępczym, mydełkami i butelkami - mówiła prezes Fundacji "Redemptoris Missio" Justyna Janiec- Palczewska.

Dary zbierane były w przedszkolach, szkołach, instytucjach i parafiach. W akcję "Paczka dla niemowlaczka" włączyły się też osoby prywatne. Do Afryki wysłane zostaną: akcesoria dla niemowląt, mleko modyfikowane, opatrunki, środki czystości, sprzęt medyczny: fotele porodowe, kozetki szpitalne, aparaty usg, materace szpitalne.

Zebrane produkty posłużą do skompletowania wyprawek dla dziecka, którą kobiety z Republiki Środkowoafrykańskiej dostaną w izbach porodowych, prowadzonych przez polskie misjonarki. Ma to je zachęcić do rodzenia w godnych warunkach, gdzie w razie potrzeby będzie możliwa interwencja położnej lub przeprowadzenie cesarskiego cięcia ratując życie mamy i dziecka.

Wideo youtube

W czwartek kontener zostanie zaplombowany i wyruszy do portu w Gdyni, a stamtąd drogą morską do portu w Duala w Kamerunie. Docelowo kontener ma dotrzeć do Republiki Środkowoafrykańskiej.

Pakowanie kontenera nieprzypadkowo odbyło się dzisiaj. 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest docenienie wysiłków osób, bez których pomoc potrzebującym nie byłaby możliwa.

Większość działań Fundacji "Redemptoris Missio" opiera się właśnie na pracy wolontariuszy. Lekarze, którzy wyjeżdżają z ramienia Fundacji, za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia, w Afryce pracują od rana do późnych godzin nocnych. Każdego dnia w Centrum Wolontariatu Fundacji nasi wolontariusze pakują paczki z pomocą humanitarną - podkreśla Justyna Janiec- Palczewska. Z całego serca dziękuję wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy sprawiają, że ten świat staje się lepszym miejscem do życia. Bez ich zaangażowania i empatii, nasze działania nie byłyby możliwe na tak szeroką skalę.

Pomoc dla Republiki Środkowoafrykańskiej jest organizowana wspólnie przez Fundację "Redemptoris Missio" i Diecezją Tarnowską.

Choć akcja "Paczka dla Niemowlaczka" zakończyła się, fundacja nadal przyjmuje dary w swojej siedzibie przy ul. Junikowska 48. W grudniu wraz z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych planowane jest wysłanie pomocy humanitarnej na Bliski Wschód, a na początku 2024 r. na Madagaskar.