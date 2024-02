W Stambule otworzono bazar, na którym ludzie sprzedają przedmioty należące do swoich byłych partnerów lub będące podarowanymi przez nich prezentami - podał we wtorek dziennik "Hurriyet".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Bazar Byłych Kochanków" reklamuje się hasłem: "Sprzedaj to, co zostało po dawnym kochanku, kup prezent nowemu".

Na ustawionych straganach sprzedawane są ubrania, książki, torby, portfele, zegarki, grzebienie czy filiżanki do kawy. Do produktów dodano notatki gorzko wspominające zakończony związek, jak m.in. "poszło szybko, nasza bateria się wyczerpała", przyklejone do zegarka.