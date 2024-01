Seria banknotów o nominale zero euro wydrukowana zostanie we Francji. Maja one uczcić 80. rocznicę lądowania aliantów w Normandii i wyzwolenia Paryża.

Banknotami, które będą sprzedawane za trzy euro, nie będzie można oczywiście nigdzie płacić. Według niektórych specjalistów ich wartość kolekcjonerska może jednak szybko sięgnąć wręcz wielu tysięcy euro. Będzie ich bowiem w sumie tylko 3 tysiące. Wszystkie będą numerowane. Mają posiadać różne zabezpieczenia przeciwko próbom fałszerstw. Prawie pół tysiąca egzemplarzy wyjątkowych banknotów sprzedanych zostanie już w przyszłym miesiącu na Targach Numizmatycznych w Isle we Francji. Pozostałe będzie można kupić w czasie obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów, które odbędą się w czerwcu w Normandii z udziałem wielu zagranicznych przywódców. Opracowanie: Maciej Nycz