Awaria systemów komputerowych na wszystkich lotniskach w Niemczech. Niektórzy pasażerowie utknęli w ogromnych kolejkach. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną usterki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Potężna awaria systemów komputerowych

Do poważnej awarii systemów komputerowych doszło na wszystkich niemieckich lotniskach. Takie informacje przekazał dziennik "Bild".

Awaria dotyczy systemów policji używanych do kontroli osób wjeżdżających do kraju.

Nasi koledzy muszą wykonywać wiele czynności ręcznie, tak jak poprzednio robił to system. W tej chwili wciąż pracujemy nad rozwiązaniem problemu - poinformował przedstawiciel Policji Federalnej odpowiedzialny za lotnisko we Frankfurcie.

Przyczyna zakłóceń nie jest jeszcze znana.

Inne niemieckie media informują o długich kolejkach w strefie bezpieczeństwa na lotnisku w Düsseldorfie. W Monachium, Frankfurcie i w Berlinie są tylko niewielkie opóźnienia. Na lotnisku w Hamburgu awaria nie ma żadnego wpływu na ruch lotniczy.

Jak poinformowano, służby używające sprzętu komputerowego podpiętego pod wspólną sieć mają problem z kontrolą osób przybywających do kraju spoza strefy Schengen, takich jak Turcja, Egipt i Katar. Utrudnienia nie dotyczą pasażerów podróżujących wewnątrz strefy Schengen.

Z powodu awarii systemów komputerowych na lotniskach w Niemczech, pasażerowie przybywający do tego kraju spoza strefy Schengen będą musieli dłużej czekać - poinformowali w piątek rzecznicy lotnisk w Berlinie i Duesseldorfie. Operacje lotnicze odbywają się regularnie.

Awaria systemów w Niemczech nie miała wpływu na loty z Polski

Awaria systemów komputerowych policji na lotniskach w Niemczech, używanych do kontroli osób wjeżdżających do kraju, do której doszło w piątek, nie wpłynęła na loty z Polski - poinformowała PAP rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina - Anna Dermont.

Dermont przyznała, że w piątek odwołany został rejs z Warszawy do Hamburga, ale nie ze względu na awarię, lecz pogodę w Niemczech. Samolot wylądował w Berlinie, a potem wrócił do nas. Poza tym nie było żadnych utrudnień - wskazała.

Rzeczniczka zapewniła również, że Lotnisko Chopina jest w pełni przygotowane do obsługi operacji lotniczych w okresie zimy.

Stara infrastruktura informatyczna

Policyjny system informacyjny Inpol to elektroniczna sieć danych, która łączy niemiecki rząd z rządami krajów związkowych. Uznawany jest za kluczowy element sieci informacyjnej policji federalnej i regionalnej - podaje agencja dpa.

Przewodniczący niemieckiego związku zawodowego policjantów Heiko Teggatz ocenił w rozmowie z "Bildem", że "to było tylko kwestią czasu, kiedy wydarzy się coś takiego jak dzisiaj".

Stanowi to teraz zagrożenie dla całego europejskiego systemu Schengen - zaznaczył.

Teggatz wskazał, że policja przez ostatnie trzy lata prosiła MSW Niemiec o pieniądze na modernizację infrastruktury informatycznej. Przypominaliśmy już o tym Federalnemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych bardzo często, ale pani (Nancy) Faeser zawsze konsekwentnie to ignorowała - powiedział.