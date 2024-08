Co najmniej 100 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku na budynek szkoły w Strefie Gazy - informują irańskie media. Znajdował się w nim punkt dowodzenia organizacji terrorystycznej Hamas.

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/Atef Safadi / PAP

Atak na budynek szkoły

Siły powietrzne Izraela dokonały ataku na punkt dowodzenia organizacji terrorystycznej Hamas w Strefie Gazy, który znajdował się w budynku jednej ze szkół. Jak podają izraelskie źródła, atak był przeprowadzony precyzyjnie na terrorystów Hamasu.



Według irańskiej stacji Press TV, w ataku zginęło co najmniej 100 osób.



Ewakuacja ludności cywilnej

Jak informowaliśmy wcześniej, w czwartek w izraelskich atakach na różne miejsca w Strefie Gazy zginęło co najmniej 37 osób. Wojsko izraelskie nakazało ewakuację ludności cywilnej z kolejnego rejonu. Obejmuje on obszar części miasta Chan Junus i jego okolic. Tamtejsza ludność ma się przenieść na zachód, do graniczącej z morzem "bezpiecznej strefy humanitarnej" w rejonie miejscowości Al-Mawasi. Armia przekazała, że na obszarze objętym ewakuacją wkrótce rozpocznie się operacja wymierzona w pozostające tam siły terrorystów.



Hamas i Palestyński Islamski Dżihad twierdzą, że prowadzą z Izraelczykami w całej Strefie Gazy ciężkie walki, atakując ich rakietami przeciwpancernymi i moździerzami. W ciągu ostatniej doby zaatakowaliśmy dziesiątki celów militarnych w Strefie Gazy, w tym wyrzutnie rakiet - przekazała w czwartek izraelska armia.

Kryzys humanitarny

W strefie humanitarnej w Al-Mawasi przebywa obecnie ok. 1,9 z 2,3 mln mieszkańców Strefy Gazy - poinformował portal Times of Israel. Organizacje pomocowe alarmowały, że w okolicy brakuje już miejsca i infrastruktury na przyjęcie nowych uchodźców. W czasie trwającej ponad 10 miesięcy wojny większość ludności Strefy Gazy musiała się wielokrotnie przemieszczać. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje na nim kryzys humanitarny.

Wojna Izraela przeciwko Hamasowi wybuchła 7 października. Kiedy rządząca Gazą palestyńska organizacja terrorystyczna zaatakowała państwo żydowskie, zabijając blisko 1200 osób i porywając 251. W Strefie Gazy zginęło blisko 39,7 tys. osób - podało lokalne ministerstwo zdrowia.