Nad Włochy nadchodzi pierwsza w tym roku fala upałów. Mowa jest nawet o 40 stopniach Celsjusza.

Plaża w Neapolu / CIRO FUSCO / PAP/EPA

Pierwsza w tym roku fala upałów nadciąga nad Włochy. W niektórych częściach kraju może przynieść temperaturę sięgającą 40 stopni Celsjusza.

Tzw. antycyklon afrykański w piątek i sobotę nadciągnie nad centrum i północ, a między niedzielą i poniedziałkiem uderzy na południu - wyjaśnili meteorolodzy.

Zeszłoroczne lato we Włoszech było, jak się przypomina, pogodowym koszmarem.

Najwyższy stopień alarmu z powodu upałów obowiązywał w wielu miastach całymi tygodniami, a temperatura sięgała nawet 45 stopni.

Obecnie będzie to od 34 do 37 stopni na północy oraz w centrum i do 39-40 stopni na Sycylii i w Apulii.

Według prognoz masy gorącego powietrza znad Sahary przyniosą także dużą wilgotność, zwłaszcza w rejonie Niziny Padańskiej, w alpejskich dolinach i w centrum.