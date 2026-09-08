Ambasador USA wezwany na dywanik. Trump opublikował „zaktualizowaną” mapę Ameryki

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Szefowa islandzkiej dyplomacji Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir wezwała ambasadora USA w Reykjaviku Billy'ego Longa na rozmowę po publikacji przez prezydenta Donalda Trumpa nowej mapy Ameryki Północnej. Na grafice Islandia przedstawiona jest jako... część Stanów Zjednoczonych.

Trump „przyłączył” Islandię do USA. Reakcja Reykjaviku

Ministerstwo spraw zagranicznych Islandii przekazało nadawcy publicznemu RUV, że celem spotkania z ambasadorem USA w Islandii było uświadomienie stronie amerykańskiej, iż „wpis (Trumpa) był całkowicie niewłaściwy”.

Prezydent Trump zamieścił w poniedziałek na swoim portalu społecznościowym Truth Social mapę Ameryki Północnej przedstawiającą cały kontynent w barwach amerykańskiej flagi. Oprócz Islandii do USA włączona została również m.in. Grenlandia, będąca duńskim terytorium zależnym.

Wpis Donalda Trumpa przedstawiający „nową” Amerykę, fot. Truth Social

Sprawa wzbudziła krytykę także w Danii. Premierka Danii Mette Frederiksen podkreśliła, że mieszkańcy Grenlandii wielokrotnie deklarowali, iż nie chcą być częścią USA.

Możemy dziś powtórzyć to przesłanie.(...) To Grenlandczycy muszą zdecydować o swojej przyszłości, Grenlandia nie jest na sprzedaż – zaznaczyła Frederiksen.

Podobnie wypowiedział się premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen, dodając, że należy uszanować integralność terytorialną wyspy oraz prawo międzynarodowe.

Trump zmienia nazwy i granice. „Księżyc jest NASZ”

Trump opatrzył całość podpisem „Stany Zjednoczone Ameryki”. Na mapie pojawiły się także nowe nazwy geograficzne, m.in. „Zatoka Amerykańska” zamiast Zatoki Meksykańskiej, a Morze Karaibskie zostało błędnie umiejscowione na wschód od Florydy.

Wśród poniedziałkowych wpisów prezydenta USA znalazła się również grafika z podpisem „Księżyc jest NASZ”, a także obraz przedstawiający prezydenta jako kapitana statku kosmicznego w nowym, fikcyjnym mundurze Sił Powietrznych. Mundury te miały być inspirowane filmem „Żołnierze Kosmosu”, znanym z satyrycznego podejścia do militaryzmu.

Co więcej, Trump zamieścił wygenerowany przez sztuczną inteligencję film, na którym bije kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go „gubernatorem”. Trump jednak na tym nie poprzestał. W serii porannych wpisów pojawiła się także propozycja zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na „Nową Amerykę”.

Przypomnijmy, że Islandczycy nie wyobrażają sobie żadnych zmian - pod koniec sierpnia wypowiedzieli się w referendum przeciwko wznowieniu negocjacji z UE na temat członkostwa we Wspólnocie.

W poniedziałek na Grenlandii szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła pakiet o wartości 200 mln euro przeznaczony na współpracę UE z tą wyspą. Środki mają zostać zainwestowane w łączność cyfrową, surowce krytyczne, energetykę, mieszkalnictwo i edukację.