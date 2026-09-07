„Księżyc jest nasz”. Trump publikuje nową mapę Ameryki

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Donald Trump zamieścił na swoim portalu Truth Social grafikę przedstawiającą całą Amerykę Północną – od Grenlandii po Nikaraguę i Karaiby – w kolorach amerykańskiej flagi. Całość opatrzył podpisem „Stany Zjednoczone Ameryki”. Na mapie pojawiły się także nowe nazwy geograficzne, takie jak „Zatoka Amerykańska” zamiast Zatoki Meksykańskiej, a Morze Karaibskie zostało błędnie umiejscowione na wschód od Florydy.

Trump i jego „nowe granice”

To nie pierwsza tego typu publikacja Donalda Trumpa. W przeszłości prezydent USA udostępniał już grafiki, na których do Stanów Zjednoczonych przyłączone były Grenlandia, Kuba czy Wenezuela, a nawet rozważał uczynienie Kanady 51. stanem USA. Trump wielokrotnie publicznie zgłaszał pretensje do Grenlandii, a także zapowiadał „przejęcie” Kuby i Wenezueli.

Trump chce kolejnej zmiany. Nowy Meksyk zniknie z map? Mapa Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu – taki wpis zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social Donald Trump. Prezydent USA zasugerował zmianę nazwy tego stanu na "Nowa Ameryka".

Księżyc, Nowa Ameryka i sztuczna inteligencja

Wśród poniedziałkowych wpisów Trumpa znalazła się również grafika z podpisem „Księżyc jest NASZ”, a także obraz przedstawiający prezydenta jako kapitana statku kosmicznego w nowym, fikcyjnym mundurze Sił Powietrznych. Mundury te miały być inspirowane filmem „Żołnierze Kosmosu”, znanym z satyrycznego podejścia do militaryzmu. Co więcej, Trump zamieścił film wygenerowany przez sztuczną inteligencję, na którym bije kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go „gubernatorem”.

Prezydent USA nie poprzestał na tym – w serii porannych wpisów pojawiła się także propozycja zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na „Nową Amerykę”.

„Wszyscy mają obowiązek zaprzestać tolerowania tego niebezpiecznego zachowania”

Seria kontrowersyjnych wpisów Donalda Trumpa wywołała falę krytyki wśród polityków i komentatorów.

Demokratyczna kongresmenka Chellie Pingree napisała na platformie X: „Republikanie nie mogą tego ignorować. Kongres, gabinet i wszyscy wokół niego mają obowiązek zaprzestać tolerowania takiego niebezpiecznego zachowania i zacząć pytać, czy nadaje się do sprawowania tego urzędu”.

Wpisy prezydenta ponownie rozgrzały debatę na temat jego kondycji psychicznej i zdolności do sprawowania najwyższego urzędu w państwie.

