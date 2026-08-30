Referendum na Islandii. Zdecydowali w sprawie Unii Europejskiej

RMF24

Mieszkańcy Islandii odrzucili w referendum propozycję rządu dotyczącą wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską – informuje publiczny nadawca RUV, powołując się na wstępne wyniki. Przeliczono już niemal wszystkie głosy. Ten wynik oznacza, że temat integracji z UE nie wróci na polityczną agendę co najmniej do końca obecnej kadencji parlamentu, czyli do 2028 roku.

Społeczeństwo podzielone

Islandczycy od lat są mocno podzieleni w kwestii członkostwa w Unii Europejskiej. Ostatnie sondaże wskazywały na niewielką przewagę zwolenników wznowienia rozmów. Ostatecznie to jednak przeciwnicy integracji okazali się liczniejsi przy urnach.

Argumenty obu stron

Zwolennicy wejścia do UE liczyli na poprawę sytuacji gospodarczej kraju. Wskazywali na możliwość obniżenia stóp procentowych, zahamowania inflacji oraz spadku cen produktów. W debacie pojawiły się także kwestie bezpieczeństwa – zwolennicy integracji przekonywali, że członkostwo w Unii byłoby ważnym krokiem w kontekście gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących przejęcia przez jego kraj kontroli nad duńską Grenlandią.

Przeciwnicy akcesji podkreślali natomiast, że przystąpienie do UE byłoby ciosem w suwerenność Islandii. Wśród nich znaleźli się rolnicy oraz przedstawiciele branży rybołówstwa i wielorybnictwa, którzy obawiają się ograniczenia kwot połowowych lub wprowadzenia zakazów. Swoje stanowisko wyraźnie zaznaczyły także partie opozycyjne, w tym konserwatywna Partia Niepodległości.

Oto nowy najdroższy kraj na świecie. Turystyczny boom nakręca spiralę cen Szwajcaria przez lata była synonimem astronomicznych kosztów życia, ale właśnie straciła pozycję lidera. Nowym najdroższym krajem świata została Islandia, gdzie ceny są obecnie aż o 84 procent wyższe od średniej unijnej. Eksperci wskazują głównego…

Gorąca kampania i polityczne konsekwencje

Referendalna kampania rozgrzała debatę publiczną na temat miejsca Islandii na arenie międzynarodowej. Premier Kristrun Frostadottir, oddając głos w jednym z lokali wyborczych w Reykjaviku, podkreśliła: „Kampania referendalna wzmogła debatę o pozycji Islandii na świecie”.

Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, w szczytowym momencie światowego kryzysu finansowego. Proces akcesyjny został jednak zamrożony w 2013 roku, gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro.