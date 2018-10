Ludzie mają różne sposoby na to, jak oszczędzić. Czasem te metody są bardzo niekonwencjonalne, a w przypadku mieszkańca Warszawy okazały się nielegalne. Mowa o mężczyźnie, który w Lublinie zważył tablet jako banany i próbował go kupić w kasie samoobsługowej za kilka złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło 25 października. Jeden z klientów na wadze na dziale warzywnym zważył tablet i przykleił do niego wydrukowany kod kreskowy z bananów. Następnie z towarem poszedł do kasy samoobsługowej i zapłacił za produkt warty kilkaset złotych zaledwie kilka złotych.

To wzbudziło ciekawość ochroniarza, który natychmiast zatrzymał mężczyznę. Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Warszawy. Tablet wrócił na sklepową półkę, a nieuczciwy klient trafił na komisariat.

Oszust usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 lat więzienia.

