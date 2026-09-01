Ruch PKOl po aresztowaniu Piesiewicza. Domagają się zwołania zarządu

RMF24

Afera w Polskim Komitecie Olimpijskim nabiera tempa. Po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza część członków prezydium domaga się pilnego zwołania posiedzenia zarządu i formalnego odwołania szefa organizacji.

W Polskim Komitecie Olimpijskim wrze. Po czwartkowym zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza przez prokuraturę, część członków prezydium zarządu PKOl, w tym wiceprezesi Marian Kmita, Adam Korol, Adam Konopka i Leszek Blanik, wystąpiła z żądaniem zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu. Ich celem jest formalne odwołanie aresztowanego prezesa. Inicjatywę poparli także inni członkowie zarządu, w tym Henryk Olszewski i Rafał Grotowski.

Jak podkreśla Adam Konopka, nadrzędnym celem jest jak najszybsze uporządkowanie sytuacji, przywrócenie stabilności w PKOl i jak najszybsze odwołanie Piesiewicza.

To zarząd ma do tego stosowne kompetencje – powiedział Konopka.

Zarzuty wobec prezesa i reakcja organizacji

Radosław Piesiewicz, kierujący PKOl od kwietnia 2023 roku, został zatrzymany w Warszawie i usłyszał poważne zarzuty: płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prezes nie przyznaje się do winy, jednak sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie.

Areszt szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sąd zwleka z uzasadnieniem Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące w związku z głośnym śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód odroczył jednak sporządzenie…

Mimo burzy medialnej i prawnej, PKOl zapewnia, że organizacja działa „w sposób niezakłócony”. W wydanym komunikacie podkreślono, że prace komitetu nie zostały sparaliżowane, a bieżące zadania są realizowane zgodnie z planem.

Sponsoring Zondacrypto i finansowe zawirowania

Tło afery stanowi współpraca PKOl z giełdą kryptowalut Zondacrypto, która od października 2025 roku była sponsorem generalnym komitetu. W kwietniu tego roku Piesiewicz ostrzegał, że brak kolejnej transzy środków doprowadzi do zerwania umowy sponsorskiej. Ostatecznie 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby PKOl w Warszawie.

Co dalej z PKOl?

Wczoraj wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, działając z upoważnienia aresztowanego na trzy miesiące prezesa Radosława Piesiewicza, na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOl. W skład prezydium zarządu PKOl, poza aresztowanym prezesem, wchodzi 16 osób, w tym ośmioro wiceprezesów.

Nowicki zaznaczył, że kolegialna decyzja podjęta na prezydium określi dalszy kierunek działań, a będzie nim „najprawdopodobniej wyznaczenie terminu zebrania zarządu”.

Część członków prezydium nie zamierzała czekać i zaproponowała zwołanie na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Piesiewicza z funkcji prezesa.

Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości organizacji. Czy zarząd zdecyduje się na szybkie odwołanie Piesiewicza? Kto przejmie stery w jednym z najważniejszych polskich związków sportowych?