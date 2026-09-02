Funkcjonariusze weszli do PKOl i UOKiK. Są zatrzymania

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Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wkroczyli w środę do Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na polecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie afery Zondacrypto policja i CBA zatrzymały trzy osoby. Zabezpieczono luksusowe auta, zegarki, biżuterię i gotówkę.

Kolejne działania w sprawie Zondacrypto potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Jak poinformował minister, na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś trzy osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki.

Funkcjonariusze CBZC zabezpieczają też dokumentację w siedzibach PKOl oraz UOKiK.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

Afera Zondacrypto, zatrzymanie Piesiewicza

W czwartek w Warszawie zatrzymany został prezes PKOl Radosław Piesiewicz. Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. Po przesłuchaniu podejrzanego, który wyraził zgodę na używanie jego pełnego nazwiska, prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie szefa PKOl na trzy miesiące, na co sąd się zgodził.

Giełda kryptowalut Zondacrypto od października 2025 była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu tego roku Piesiewicz poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.

Piesiewicz kieruje PKOl od kwietnia 2023, a kadencja obecnych władz trwa do wiosny przyszłego roku.