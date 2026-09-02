Zondacrypto i zaginęcie Suszka. Żurek ujawnia

RMF24

Zatrzymane w środę osoby w śledztwie dotyczącym Zondacrypto nie są „osobami z pierwszych stron gazet”, ale — według prokuratury — mogą dysponować kluczowymi informacjami i dowodami w tej sprawie, także dotyczącymi zaginięcia Sylwestra Suszka. Poinformował o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Na polecenie prokuratury zatrzymano w środę trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto.

W trakcie przeszukań zabezpieczono między innymi luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Czynności procesowe nadal trwają.

W dalszej kolejności zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach.

Minister przekazał, że śledczy poszukują kolejnych dowodów oraz zabezpieczają dokumentację.

Zapewne po przesłuchaniu tych osób, które zostały dzisiaj zatrzymane, będziemy mogli powiedzieć, jakie dalsze czynności prokuratura podejmie — zaznaczył Żurek.

Nie ujawnił tożsamości zatrzymanych. Podkreślił jedynie, że nie są to osoby powszechnie rozpoznawalne, jednak zdaniem prokuratury mają istotne informacje dotyczące sprawy.

Zaginięcie założyciela BitBay. Kim jest Sylwester Suszek?

Żurek przypomniał, że śledztwo dotyczące osób poszkodowanych w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.

Zatrzymani mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka — powiedział minister sprawiedliwości.

Sylwester Suszek założył giełdę kryptowalut BitBay w 2014 roku wraz z Mateuszem Bajerem i Jackiem Rogożem. Zanim rozpoczął działalność na rynku kryptowalut, zajmował się między innymi sprzedażą elektroniki, pośrednictwem finansowym i chwilówkami.

BitBay umożliwiał handel kryptowalutami, w tym bitcoinem, za złotówki i euro. Przełomem dla firmy był gwałtowny wzrost kursu bitcoina w 2017 roku. Według relacji publikowanych przez media obroty giełdy osiągały wtedy setki milionów euro dziennie.

W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała BitBay na listę ostrzeżeń publicznych. KNF zarzucała firmie świadczenie usług płatniczych bez wymaganych zezwoleń i zawiadomiła prokuraturę. Postępowanie zostało później umorzone, ponieważ przy ówczesnym stanie prawnym nie udało się potwierdzić znamion przestępstwa. Firma przeniosła część działalności za granicę, najpierw na Maltę, a potem do Estonii.

W 2021 roku BitBay przeszedł rebranding i zaczął działać pod marką Zonda, a następnie Zondacrypto. W tym samym czasie Sylwester Suszek przestał formalnie kontrolować główne spółki związane z giełdą. Zarządzanie firmą przejął prawnik Przemysław Kral.

„To było poza mną”. Adwokat odpiera zarzuty ws. Krala i Romanowskiego Bartosz Lewandowski - obrońca posła PiS Marcina Romanowskiego, a do niedawna także szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala - odniósł się na konferencji do stawianych mu medialnie zarzutów. Chodzi o nagłośnioną przez TVN24 i WP próbę załatwienia…

Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku. Tego dnia, według relacji jego bliskich, po odwiezieniu dziecka do przedszkola pojechał do bazy paliwowej w Czeladzi i nie pojawił się później na umówionym spotkaniu.

Los założyciela BitBay pozostaje nieznany.