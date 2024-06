"Pożegnanie, którego miało nie być"

Informację o śmierci Janusza Rewińskiego we wtorek, 4 czerwca, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn.

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady" - napisał syn znanego satyryka.

"Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło" - czytamy we wpisie.

"Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że 'mają rozmach'. Buenas noches, Senior Siarra!" - napisał Jonasz Rewiński.

O Januszu Rewińskim

Janusz Rewiński urodził się 16 września 1949 roku w Żarach (woj. lubuskie). W 1972 r. ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Działalność artystyczną rozpoczął od występów w programie kabaretowym "Spotkanie z Balladą", emitowanym w TVP2, a także w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami.



Publiczność kojarzy go m.in. z roli Miśka w Kabarecie Olgi Lipińskiej i Edwarda Nowaka w serialu "Tygrysy Europy". Na wielkim ekranie zadebiutował w 1983 r. w "Snach i marzeniach" Pawła Pitery i Janusza Petelskiego w roli szefa redakcji telewizyjnej. Zagrał m.in. Stefana "Siarę" Siarzewskiego w "Kilerze" i "Kiler-ów 2-óch" Juliusza Machulskiego (1997 i 1999) oraz dyrektora banku w "Rysiu" Stanisława Tyma (2007).

Był jednym z organizatorów stowarzyszenia "Skauci Piwni", które w 1990 roku przerodziło się w Polską Partię Przyjaciół Piwa. W 1991 r. został posłem na Sejm z ramienia tego ugrupowania. W 2010 r. był członkiem komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich, a pięć lat później wspierał kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.

W 2010 r. Janusz Rewiński otrzymał srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Z kolei w 2016 roku odznaczono go złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Piasecki w Radiu RMF24 o współpracy z Rewińskim

Jak powiedział we wtorek w internetowym Radiu RMF24 satyryk Krzysztof Piasecki o współpracy z Januszem Rewińskim, "to był mój najlepszy okres w życiu".

To było fenomenalne. Spotykaliśmy się rano w stołówce, wypisywaliśmy fakty, które nas dotknęły, po czym wchodziliśmy do studia i często mówiliśmy zupełnie o czym innym - tak o współpracy z Januszem Rewińskim przy programie "Ale plama" - mówił w Radiu RMF24 Piasecki. Bardzo dużo było improwizacji. Zaskakiwaliśmy się wzajemnie. Nie robiliśmy żadnych dubli. Graliśmy i potem cięliśmy - opowiadał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmarł Janusz Rewiński. "Był człowiekiem o dużej wrażliwości i delikatności"

Po nagraniach szliśmy na montaż. Nagrywaliśmy ok. godziny - zostawało 25 minut. Czasem nam było żal tego, co nie weszło - wspominał Piasecki.

Nawet jak się nam poglądy polityczne rozjechały to byliśmy w kontakcie. Wysyłaliśmy sobie SMS-y na święta, życzenia. Bardzo dotknęło mnie to, co się stało... Uśmiechnął się do nas na zakończenie, umierając w Dzień Dziecka - podsumował gość Radia RMF24.