"Dla opozycji najważniejsze jest pytanie: ‘Kto powinien rządzić?’. Dla mnie najważniejsze jest (pytanie): jak powinniśmy rządzić" - mówił z sejmowej mównicy premier Mateusz Morawiecki zaledwie kilkadziesiąt minut po tym, jak poinformował, że złoży wniosek o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla jego rządu. Stwierdził również, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę - ale we współpracy z opozycją wdrażana mogłaby być "wspaniała zmiana". "Zapraszamy was do tej wspaniałej zmiany" - ogłosił szef rządu. Zwrócił się również do opozycji ze swoistym apelem: "Widać, ile udało nam się przez te trzy lata zrobić - i nie trzeba naprawdę tych różnych pism, skarg pisać za granicę. Potrafimy razem tutaj dyskutować. Pokażmy to". Zapraszamy na relację na żywo z wydarzeń w Sejmie!

13:35

Rozpoczęła się sejmowa debata nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego.

13:31

W swoim sejmowym wystąpieniu Mateusz Morawiecki dziękował po kolei wszystkim swoim ministrom:

...koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu za "przywrócenie sterowności polskim służbom specjalnym"; minister finansów Teresie Czerwińskiej - za "dbałość o finanse publiczne"; ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu za "miks energetyczny"; ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za Fundusz Dróg Samorządowych, drogi: Via Carpatia i Via Baltica oraz odbudowę kolei; ministrowi inwestycji i rozwoju Jerzemu Kwiecińskiemu - za program budowy mostów; minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz - za "dbałość o przedsiębiorców"; ministrowi środowiska Henrykowi Kowalczykowi - za "wzięcie smoga za rogi": dbałość o czyste powietrze; szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej - za pracę na rzecz seniorów, m.in. za program Senior Plus; szefowi MSZ Jackowi Czaputowiczowi - za odbudowę sterowności polskiej polityki zagranicznej i kontynuację pracy jego poprzednika Witolda Waszczykowskiego; minister edukacji Annie Zalewskiej - "za konsekwentną reformę", "za to, że dzieci i ich rodzice mają dzisiaj wybór, czy od 6. roku życia, czy od 7. posłać (do szkoły)"; ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu - "za takie szybkie zadziałanie w zakresie suszy".

13:25

W swoim sejmowym wystąpieniu Mateusz Morawiecki odniósł się również do relacji Polski z Unią Europejską:

Cytat My podkreślamy, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica podkreśla, że silna Polska jest możliwa tylko w silnej, sprawnej Europie - i nie ma silnej Unii Europejskiej bez silnej Polski. Mateusz Morawiecki

Przekonywał, że dla obozu rządzącego Unia Europejska jest "wielką wartością", ale też zastrzegł, że w UE "ścierają się różne interesy", a jego rząd dba o interesy Polski.

Zaapelował do posłów, by "wspólnota celów prowadziła do wspólnego postępowania" na arenie unijnej "by niepotrzebnie nie jątrzyć tej naszej polityki w Brukseli".

13:18

Trwa przerwa w obradach Sejmu - planowo do 13:30 - po której ma nastąpić runda pytań posłów do premiera.



13:13

Nasz rząd obniżył podatki dla małych i średnich firm oraz obniżył VAT do 5 procent na niektóre towary. Realizujemy obietnice dotyczące czystego powietrza - mówił w Sejmie szef rządu.

"Dla małych przedsiębiorców mamy działalność tzw. bagatelną, nierejestrową, mamy małą działalność gospodarczą, która w proporcjonalny sposób pozwala naliczać ZUS tym, którzy zarabiają mniej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia, tym, którzy mają warsztat samochodowy, piekarnię, zakład fryzjerski, zarabiają 3-4 tysiące - to ZUS już nie jest 1250 złotych" - mówił Morawiecki.

Wskazał również, że jego rząd wprowadził m.in. "półroczną rozbiegówkę" dla wszystkich, którzy zakładają działalność gospodarczą.

Podkreślił, że rząd wprowadził wiele propozycji związanych z obniżką podatków: wskazał na obniżkę VAT do 5 procent m.in. na żywność dla niemowląt, pieluchy, cytrusy czy wyroby piekarnicze i ciastkarskie.

Morawiecki zaznaczył także, że jego rząd realizuje również obietnice związane z czystym powietrzem.

"Wdrożyliśmy w tym roku rozporządzenie o jakości paliw, ustawę, która mówi o jakości pieców, i przeznaczyliśmy 100 mld złotych na najbliższe 10 lat - wraz ze środkami unijnymi - na program termomodernizacji" - wyliczał.

13:01

W swoim sejmowym wystąpieniu Mateusz Morawiecki m.in. przywołał "myśl prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział, że to niewłaściwa dychotomia: tradycja i modernizacja":

"To jest nasza droga, to jest wykonywanie jego testamentu, testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednocześnie: dbałość o tradycję i modernizacja Polski".

12:57

Premier Mateusz Morawiecki zakończył sejmowe wystąpienie.

12:47

Nie będzie podwyżek cen energii - zadeklarował Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie.

"Wysoka Izbo, my nie znaleźliśmy się tutaj nagle, urwawszy się z choinki. My objęliśmy energetykę opartą prawie w 100 procentach o węgiel i transformacja jej musi przebiegać 20-30 (lat), a łącznie - od roku 1990 licząc - 50 lat albo nawet trochę dłużej" - mówił.

Ocenił, że w tej sprawie pozycja negocjacyjna Polski jest "bardzo, bardzo trudna", po czym zapewnił:

Cytat Jednak mimo tych waszych błędów, ogromnych błędów z przeszłości, chcę powiedzieć: nie będzie podwyżek cen energii. Mateusz Morawiecki

12:39

Potrafimy dyskutować w Polsce, nie trzeba pisać skarg za granicę - mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.

Szef rządu stwierdził w swoim wystąpieniu, że opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia i rząd powinien wspólnie z opozycją budować nowe, najlepsze możliwe rozwiązania: "A takie będą, jeżeli nie będziemy szli gdzieś tam na skargę za granicę, tylko o Polsce będziemy dyskutować w Polsce".

Cytat To bardzo ważny postulat, taka moja prośba, bo przecież chcemy naprawiać Rzeczpospolitą dalej. Widać, ile udało nam się przez te trzy lata zrobić - i nie trzeba naprawdę tych różnych pism, skarg pisać za granicę. Potrafimy razem tutaj dyskutować. Pokażmy to, udowodnijmy to. Mateusz Morawiecki

12:26

"Proszę Wysoką Izbę o ocenę tego ostatniego roku, ostatnich trzech lat, ale też chciałbym wybiec w przyszłość te kolejne parę lat - bo mam nadzieję, że Polacy powierzą nam właśnie stery rządów za rok i będziemy mogli kontynuować nasze zmiany" - mówił Mateusz Morawiecki.

Cytat Mam taką prośbę do was, do szanownej opozycji w szczególności: żebyście nie słuchali dzisiaj waszych spin doctorów, tylko od serca, żebyśmy przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia mówili o Polsce z radością, z ufnością, z nadzieją, że budujemy program dla wszystkich Polaków. Mateusz Morawiecki

Morawiecki podkreślił również, że jego obóz polityczny wdraża dobrą zmianę - ale we współpracy z opozycją można wdrażać "wspaniałą zmianę".

"Zapraszamy was do tej wspaniałej zmiany. Opozycja ma bardzo ważną rolę do wypełnienia" - stwierdził i zaznaczył, że niechęć czy nienawiść między opozycją a obozem rządzącym powinny "zostać odłożone do szuflady", by budować wspólnie najlepsze możliwe rozwiązania.



12:17

"Niewątpliwie fakt, że ten wniosek został zgłoszony z zaskoczenia, ma służyć temu, by odebrać głos opozycji" - tak ruch premiera Mateusza Morawieckiego skomentował w rozmowie z dziennikarzami rzecznik PO Jan Grabiec.

Jak ocenił, Morawiecki od wielu tygodni nie wypowiedział się na temat "największej afery 30-lecia: afery KNF, afery, w której jest również ewidentny udział jego rządu".

"Przecież to premier rządu PiS powołał szefa KNF, przecież wcześniej uzyskiwali rekomendacje ludzie, którzy w KNF stworzyli cały ten system, który pozwolił na formułowanie propozycji korupcyjnej" - mówił.

Cytat Premier unika tego tematu jak ognia, chce mówić wyłącznie o tym, co jemu pasuje. Nie chce odpowiadać na pytania, które stawiają dzisiaj Polacy, dlatego wybrali taką formę (debaty), która służy utemperowaniu opozycji, odebraniu głosu opozycji, ograniczeniu możliwości wypowiedzi opozycji. Jan Grabiec

Grabiec zaznaczył, że Platforma Obywatelska oczekuje, że jej wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Morawieckiego zostanie rozpatrzony w piątek.

"Ten wniosek powinien być rozpatrywany, bo nie ulega wątpliwości, że zaplecze polityczne rządu jest może silne w Sejmie głosami posłów PiS, ale poza tym, jeśli chodzi o poparcie społeczne, ten rząd poparcie traci" - podsumował.

12:01

Trwa wystąpienie Mateusza Morawieckiego w Sejmie:



Cytat Pytanie, które państwo, opozycja, macie w głowie jest takie: "Kto powinien rządzić?". A moim zdaniem najważniejsze pytanie dla Polaków jest takie: "Jak powinniśmy rządzić?". Mateusz Morawiecki

11:49

Wkrótce po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował o tym, że wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący wyrażenia rządowi wotum zaufania:

"Informuję, że wprowadziłem do porządku dziennego ten punkt w tej chwili, za chwilę poproszę prezesa Rady Ministrów o zabranie głosu. Później ogłoszę przerwę 30-minutową, bo takie jest uzgodnienie na konwencie seniorów, przed rundą zadawania pytań".

11:33

Szef rządu Mateusz Morawiecki zabrał głos podczas rozpoczętego przed południem posiedzenia Sejmu i nieoczekiwanie zapowiedział złożenie wniosku o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla jego rządu.

Mija teraz trzy lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną - mówił.

W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, w pewnej debacie, wyjaśnić - co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą społeczeństwo wybiera: czy ta droga wspólnotowa, droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę, czy droga, która wcześniej w różnych latach III RP była proponowana - wyjaśnił.

Zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu właśnie do tego, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział Morawiecki.

Jednocześnie też jest to ważne dlatego, że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej, posiedzenie bardzo ważne i na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej, dlatego taki wniosek składam do pana marszałka i proszę o jego procedowanie - dodał premier.