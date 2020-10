"Nie składamy parasolek, nie będziemy żyć w piekle, nie pozwolimy, by 13 osób z Trybunału i Jarosław Kaczyński decydowali o życiu 37 milionów" - pod takimi hasłami trwa kolejny protest przeciwników zmian w prawie aborcyjnym. Manifestacja odbywa się w Warszawie. Zgromadzonych jest ok. kilkuset osób. Kobiety i chcący je wspierać mężczyźni, wyszli także na ulice Krakowa, czy Poznania.

Protest w Warszawie przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak mówią uczestnicy protestu, to nie nie jest zgromadzenie, a spontaniczny spacer. Pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zgromadziło się dziś sporo polityków i artystek. Przyszła m.in. aktorka Maja Ostaszewska, bo jak mówiła "sama pół roku drżała o swoją drugą ciążę".

Nigdy w życiu nie śmiałabym powiedzieć, jak może się czuć i co ma zrobić kobieta, która dowiaduje się, że w brzuchu ma trwale, nieodwracalnie uszkodzony płód. Jak ktokolwiek śmie oceniać i wyrokować w takich sprawach - powiedziała podczas protestu aktorka.

Reżyserka Małgorzata Szumowska, także obecna na manifestacji, mówiła z kolei o "czarnych dniach polskich kobiet". Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej przyznała, że nikt dawno nie wzbudził takiej wściekłości u kobiet.

Przegięliście dranie. Zadarliście z dziewczynami - oświadczyła posłanka.

Barbara Nowacka i inne działaczki zaapelowały "do lekarzy, by nie zostawiali kobiet w trudnej sytuacji, a także do prezydentów miast, by miejskie szpitale nadal zajmowały się takimi kobietami".



Posłanka zapowiedziała też powstanie projektów ustaw aborcyjnych, jak również wniosek o referendum w tej sprawie.

Jeżeli te badania są zrobione i potwierdzone no to wiadomo, że to jest indywidualny wybór, bo tak naprawdę to co zrobił teraz Trybunał i Kaczyński, to jest zabranie nam wolności i nie powinno tak być - skomentowała jedna z uczestniczek protestu w Warszawie.

Protestujący ruszyli sprzed siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w stronę budynku Trybunały Konstytucyjnego.

Symbolicznie przejmujemy ten opuszczony szpital i organizujemy w nim symboliczną klinikę aborcyjną - mówią mówią organizatorki protestu, który odbywa się w Poznaniu przy ul. Szkolnej.

Jak relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun chwilę przed zakończeniem akcji na miejscu pojawiła się policja, która interweniowała po tym jak uczestnicy rozrzucili ulotki.



Doprowadzony do radiowozu mężczyzna został spisany przez funkcjonariuszy i po kilku minutach zwolniony.

Protesty w całej Polsce

W wielu miastach Polski wczoraj odbyły się protesty przeciwko wczorajszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z konstytucją.

W sprawie zdecydowała większość - zarówno sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z których tylko jednego nie powołała obecna sejmowa większość, jak i stanowiska Sejmu i Prokuratora Generalnego. Oba zdecydowanie poparły główny zarzut, przedstawiony przez posłów PiS obowiązującym przepisom - że aborcja z powodu uszkodzenia płodu odbiera godność istocie ludzkiej i jest eliminacją najsłabszych.



W uzasadnieniu wyroku czytamy, że "obowiązek zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia leży na wszystkich władzach publicznych, w szczególności na ustawodawcy i ma on przy tym zarówno prawo, jak i obowiązek dostosować stan prawny do wyroku wydanego przez TK".



W piątek w kraju doszło do 91 zgromadzeń związanych z protestami przeciw decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - poinformowała Komenda Główna Policji.



W związku z piątkowym protestem (w Warszawie - przyp. red.) nałożono ponad 70 mandatów, do sądu trafią ponad 120 wnioski - przekazał z kolei rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Ocenił, że podczas protestu mieliśmy do czynienia z dużymi emocjami, ale sytuacja szybko się uspokoiła.

Rzecznik podał, że policja wylegitymowała wczoraj wieczorem blisko 200 osób i skierowała tyle samo notatek do Sanepidu. Ponad 70 osób ukarano mandatami, a wobec ponad 120 osób skierowane zostaną wnioski do sądu. Nadkomisarz zaznaczył jednak, że dane te mogą się zmienić, ponieważ policja cały czas analizuje materiały.

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział w poniedziałek o godz. 16 blokady w całym kraju.