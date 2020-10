W wielu miastach Polski odbywają się dziś protesty przeciwko wczorajszej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że aborcja z powodu ciężkiej wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Sami zgromadzeni nie mówią o spotkaniach jako o protestach, ale o spacerach. Najważniejsze informacje dotyczące demonstracji znajdziesz w naszej relacji na żywo!

- Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

- W czwartek po decyzji TK w Warszawie spontanicznie protestowało ok. 1000 osób.

- W nocy policja zatrzymała 15 osób, które uczestniczyły w demonstracji.

- W sprawie działań policji interweniowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

- Dziś w całej Polsce odbywają się kolejne protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

21:28

Na proteście jest też Rafał Trzaskowski.







21:05

W Warszawie duża część protestujących udaje się w stronę ul. Parkowej, gdzie znajduje się willa premiera. Dla większości najważniejsza była możliwość wyrażenia sprzeciwu.

Z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim rozmawiały trzy kobiety - matka, córka i babcia, które razem przyszły na protest.

Czujemy oburzenie. Naprawdę nie wiemy, której z nas będzie dotyczył ten protest. To jest zabieranie nam wolności decydowanie o naszym ciele, o naszym życiu - mówiły RMF FM.





21:00

Mamy dla Was nowe zdjęcia z Warszawy!









20:37

W Szczecinie protestujący z placu Solidarności kierują się w stronę siedziby Prawa i Sprawiedliwości - podaje Onet.







20:35

W Krakowie manifestacja dobiega końca.







20:33

"Jestem zaniepokojony użyciem środków przymusu wobec demonstrantów oraz ich zatrzymaniami wczorajszego wieczora" - napisał w piątek Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do zajść w związku ze spontaniczną demonstracją, do której doszło po wyroku TK ws. aborcji.



Jednocześnie Bodnar poinformował, że z własnej inicjatywy podjął sprawę działań policji wobec uczestników zgromadzenia spontanicznego w nocy z 22 na 23 października. "Obywatele mają prawo do zgromadzeń spontanicznych, co ma szczególne znaczenie w kontekście decyzji w sprawie aborcji. Obecna sytuacja społeczna oraz zaangażowanie społeczeństwa powoduje, że reakcja na tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego musi być natychmiastowa" - podkreślił RPO.





20:29

W Warszawie protestujący kierują się w stronę ul. Nowogrodzkiej.







20:16

W Katowicach protestujący przeszli pod Archikatedrę Chrystusa Króla.







20:12

Po kilkuminutowej przepychance przed siedzibą Archidiecezji Poznańskiej, jedna z organizatorek zaapelowała o spokój i przypomniała, że manifestacja ma charakter pokojowy. Nastroje się nieco uspokoiły, ale co jakiś czas słychać głośne okrzyki pod adresem kościelnych hierarchów, rządzących czy policji.







20:09

Na demonstracji w Warszawie słychać głównie hasła, których nie nadają się do zacytowania rzucane w stronę kordonów policji, rządu i Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówią zebrane przy ul. Mickiewicza kobiety, to oddaje wściekłość związaną z tym, że to władza decyduje o ich losie i wyborach.

Wśród haseł, które można zacytować są takie: "Niech ktoś pokocha Kaczyńskiego", "Niech ktoś przytuli Kaję Godek".

Od godziny trwa też dźwiękowa wymiana między policją a manifestującymi - relacjonuje Mariusz Piekarski. Policja cały czas z głośników przypomina o stanie epidemii i zakazie zgromadzeń. Protestujący odpowiadają muzyką i gromkim "Proszę się rozejść".







19:58

"Zdejmij mundur, przeproś matkę" - ten okrzyk skierowany do policjantów można dziś było usłyszeć w wielu polskich miastach.





19:53

We Wrocławiu europoseł Robert Biedroń i poseł Krzysztof Śmiszek nie zostali przepuszczeni przez policję. Twierdzą, że funkcjonariusze używają gazu pieprzowego i uniemożliwiają im "wykonywanie mandatu poselskiego".











19:44

Protest w Warszawie ma przebieg pokojowy.





Wyrok TK w sprawie aborcji. Drugi dzień protestów w Warszawie Piotr Szydłowski / RMF FM





19:28

Nasz reporter Mateusz Chłystun relacjonuje, że w Poznaniu protestujący przeszli pod siedzibę Archidiecezji Poznańskiej. "Kilka osób po tym jak zapukało, a drzwi się otworzyły - weszło do środka. Wejścia chroni policja. Organizatorzy zaapelowali o spokój i przypomnieli zgromadzonym, że to pokojowa manifestacja"









19:26

W Warszawie protestuje też poseł Maciej Gdula.









19:17

Zobaczcie zdjęcia Piotra Szydłowskiego z Żoliborza.











19:12

W Krakowie uczestnicy demonstracji kierują się pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości.









19:09

W Poznaniu Plac Wolności, do którego dotarli protestujący, wypełnił się ludźmi po brzegi. Część protestujących przeniosła się teraz przed Teatr Polski i Katedrę na Ostrowie Tumskim.





18:58

W stolicy właśnie rozpoczął się protest w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego. Na razie jest spokojnie. Po pierwsze, dlatego, że na miejscu jest mniej osób niż wczoraj o tej porze. Po drugie, policja urządziła prawdziwy pokaz siły - jest kilkuset policjantów uzbrojonych w pałki, tarcze i zbiorniki z gazem, a kilkadziesiąt radiowozów zostało ustawionych dokładnie przed willą Jarosława Kaczyńskiego wzdłuż obu nitek ulicy Mickiewicza - relacjonuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski.



Policja utworzyła kilka kordonów, by uniemożliwić podejście pod dom prezesa PiS.

Zebrani na miejscu to głównie młode kobiety. Reporterowi RMF FM przekazywały, że chcą pokojowo pokazać swój sprzeciw i są przygotowane na to, gdyby policja interweniowała tak, jak wczoraj.

Mamy ze sobą mleko, szaliki, okulary, żeby jak najlepiej się osłonić. Mamy też numery do prawników, rodzin. Planujemy odsuwać się od tego miejsca, ja tu tylko stoję, ja nikomu nie przeszkadzam - mówiła RMF FM jedna z nich.

Przed domem Jarosława Kaczyńskiego rozbrzmiał "Marsz imperialny" znany z "Gwiezdnych Wojen".





18:43

W Warszawie policja zamyka odcinek ulicy Mickiewicza do skrzyżowania z Potocką.





18:40

Z okrzykiem "J**** PiS" na ustach manifestujący w Krakowie idą w stronę biur posłów partii rządzącej.







18:38

Przemarsz ulicami Starego Miasta w Poznaniu, którego uczestnicy sprzeciwiają się wczorajszemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wieńczy spotkanie na pl. Wolności - relacjonuje Mateusz Chłystun.











18:33

Przed domem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie zgromadziły się duże siły policji.





18:17

Coraz więcej osób na krakowskim Rynku Głównym. "To jest wojna!" - krzyczą uczestnicy przemarszu. Przemawiające osoby proszą o zachowanie zasad dystansu społecznego.









18:12

Przeciwnicy zaostrzenia prawa aborcyjnego maszerują również w Toruniu.







18:08

Spontaniczny protest trwa również przy ul. Warszawskiej w Katowicach przed siedzibą biur poselskich PiS. "Polsko, przestań mnie prześladować" - można przeczytać na transparentach. Policja legitymuje zgromadzonych.







Kilka tysięcy osób maszeruje ulicami Poznania w proteście przeciwko wczorajszemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającemu przepisy aborcyjne. Sami zgromadzeni nie mówią o spotkaniu jako o proteście, ale o spacerze.

Przed 17:00 tłum zgromadził się przed biurem polityków Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Młyńskiej, część z obecnych tu osób przyniosła transparenty.

"Chciałabym, żeby moje wnuczki miały prawo do urodzenia zdrowego dziecka", "Kobiety potrzebują wsparcia, dlaczego ich prawa są zaburzane?", "11. Nie bądź obojętny, jeżeli nie możesz zrobić nic innego to krzycz. Po prostu krzycz" - usłyszał reporter RMF FM Mateusz Chłystun od manifestujących.

Kilkutysięczny korowód przeszedł przez Stary Rynek i przemierza kolejne ulice Starego Miasta. Co jakiś czas słychać pojedyncze okrzyki. Większość osób jednak milczy. Policjanci, choć zgromadzili się tu w dużej liczbie - na razie nie interweniują.

17:58

Z policyjnych radiowozów nadawana jest informacja o stanie epidemii i ograniczeniach z tym związanych.





17:54

4 lata temu strajkowałyśmy w zakładach pracy, w domach, byłyśmy wszędzie. Teraz też mamy narzędzia do tego, żeby pokazać, że jesteśmy razem, że możemy sobie pomagać (...) - mówi jedna z kobiet protestujących w Poznaniu.



Tłum skanduje: "Mój wybór, moje ciało".





17:50

Tłumy pojawiły się również w Łodzi.









17:46

We Wrocławiu policja zablokowała protestującym drogę. Na miejscu są m.in. Krzysztoł Śmiszek i Robert Biedroń.







17:38

Protesty trwają już m.in. w Poznaniu. Uczestnicy mają ze sobą transparenty z takimi hasłami jak: "Martwa dziecka nie urodzę", "Chcemy całego życia", "Hańba".