W czerwcu przedstawimy projekt ustawy ws. podwyższenia kwoty wolnej od podatku - przekazał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Ocenił ponadto, że w najbliższych miesiącach produkcja przemysłowa w kraju powinna być "znakomita".

Mateusz Morawiecki / Piotr Nowak / PAP

Szef rządu podczas piątkowej wizyty w firmie Novo Pak na Mazowszu podkreślił, że z ogromną przyjemnością może zakomunikować, że "mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44 proc."

Premier wskazał, że jest to odbicie po zeszłym roku, ale i tak "przez najbliższe miesiące będziemy obserwowali znakomite wyniki produkcji przemysłowej".

Mateusz Morawiecki dodał, że polska gospodarka jest u progu wyjścia z czasów pandemii Covid-19.

W najbliższym czasie przedstawimy dobre, bardzo dobre warunki funkcjonowania tej gospodarki w kontekście Polskiego Ładu w szczegółach. Chcemy już w czerwcu wyjść z ustawą, która daje kwotę wolną od podatku jedną z najwyższych w Europie, a była jedną z najniższych w Europie - przekazał.

Premier wskazał, że po zmianach kwota wolna od podatku w Polsce będzie wyższa niż we Francji, Hiszpanii, we Włoszech czy w Danii. Zgodnie z zapowiadanymi reformami kwota wolna ma być podniesiona do 30 tys. zł.

Morawiecki powiedział też, że "po pandemii wszystkie firmy chcą wrócić do normalnego trybu funkcjonowania i widzą, że sytuacja się zmieniła".

Jak wyjaśnił, z rozmów z przedstawicielami wizytowanej spółki wynika, że pandemia przyniosła liczne problemy, takie jak np. "pozrywane łańcuchy dostaw".

Staramy się dopomóc polskim przedsiębiorcom. Utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie rynków zbytu - to była nasza filozofia przez te 12, 14 miesięcy w pandemii, która naruszyła podstawy finansowe i funkcjonowania bardzo wielu polskich firm - powiedział szef rządu.

W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. To jest najlepszy dowód przechowania tej największej wartości, jaką są polscy pracownicy - dodał.

Polski Ład to utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy. A my udowodniliśmy, nasz rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy udowodnił, że potrafimy wspierać przedsiębiorców i rynek pracy w taki sposób, że pracy jest dzisiaj najwięcej w historii III Rzeczpospolitej, i oby tak zawsze było, i tak będzie - powiedział premier.Szef rządu przyznał, że "dzisiaj wyjście w świat po Covid-19 musi się odbyć z tym państwowym dopalaczem i z państwowym wsparciem w postaci rożnego rodzaju polityk".

Jak mówił, chodzi m.in. o wsparcie kredytowe, eksportowe, finansowanie ekspansji zagranicznej, utrzymanie finansowania wsparcia prototypów, wsparcie badań i rozwoju, korzystne rozliczanie badań oraz Estoński CIT.

Polski Ład to nowa propozycja po Covid-19 tworzenia setek tysięcy nowych, wysokopłatnych miejsc pracy, takich na których cała nasza gospodarka będzie oparta - na wysokiej jakości pracy, dobrze i bardzo dobrze zarabiających pracowników i dobrze zarabiających przedsiębiorców - mówił szef rządu.

Podkreślił, że razem z polskim państwem "udało się nam przechować, utrzymać miejsca pracy i dzisiaj tworzyć nowe miejsca pracy".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł, likwidacja odliczania składki zdrowotnej z PIT i uzależnienie jej wysokości od dochodów przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.