Ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku - ustalili dziennikarze RMF FM. Ulgi socjalne i szerszy dostęp do lekarzy dopiero rok później. Tak wygląda wstępny harmonogram wprowadzania zmian, które dla wielu przedsiębiorców będą oznaczać podwyżkę podatków.

W sobotę podczas konwencji PiS zaprezentowany został program Polski Ład. Składa się on z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentacji programu zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

"Likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku" - obliczał.

"Kolejny mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili jest to 85 tys. zł rocznie, a będzie 120 tys. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat" - dodał.

Zmiany od 2022 roku - co one oznaczają



Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda ustalił, że te zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku. Rząd rusza teraz z konsultowaniem ustaw podatkowych i będzie chciał je uchwalić do końca listopada.

To by oznaczało, że już od 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy zarabiający na rękę poniżej 4,5 tysiąca złotych płaciliby niższe podatki, a wszyscy zarabiający więcej - wyższe.

W przypadku osób na etacie od nowego roku osoby zarabiające na rękę poniżej 8 200 złotych zyskają, a powyżej stracą.

Jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, one już od stycznia mają zostać w pełni oskładkowane, a od kolejnego roku zlikwidowane.

Od 2023 roku ma też zacząć obowiązywać zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Dopiero wtedy też - najwcześniej - mają ruszyć dopłaty - jednorazowe 12 tysięcy za urodzenie drugiego lub kolejnego dziecka.

Ministerstwo Finansów potwierdza

Przed południem nieoficjalne ustalenia RMF FM potwierdził wiceminister finansów Jan Sarnowski.

“Zależy nam na tym, żeby przepisy zostały przeprocedowane przez Sejm i podpisane przez prezydenta do końca listopada tego roku, żeby weszły w życie od pierwszego stycznia, żeby pierwszym rokiem rozliczeń na nowych zasadach był rok 2022" - powiedział.

Marek Suski broni Polskiego Ładu: Większość skorzysta

To jest nowy system, który ma sprawić, że będzie sprawiedliwie. Sprawiedliwe jest to, żeby ci, którzy zarabiają mniej, nie płacili większych podatków niż ci, którzy zarabiają więcej - mówił Marek Suski o propozycjach podatkowych zawartych w programie Polski Ład, jaki w sobotę na konwencji PiS został zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Większość skorzysta - tak poseł PiS odpierał zarzuty, że nowe regulacje uderzą w osoby zarabiające ok. 7 000 zł netto.

I dodał: To nie jest propozycja dla ludzi, którzy mają 9 mieszkań. To jest propozycja dla tych, co mają mieszkanie, które całe życie spłacają albo nie mają zdolności kredytowej i nie mają szans na to, żeby się kiedykolwiek usamodzielnić.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM zapowiedział także, że projekty ustaw do rozwiązań Nowego Ładu "będą pojawiały się sukcesywnie".