W Polskim Ładzie Polakom w kwestiach finansowych najbardziej spodobała się podwyżka kwoty wolnej od podatku do aż 30 tysięcy złotych. Polacy bardzo dobrze oceniają też rządowe obietnice uzdrowienia służby zdrowia. Gorzej z pomysłami na ich sfinansowanie – wynika z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego dla rodzin i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys 21 maja na grupie 1000 osób pytaliśmy ankietowanych o to, jak oceniają poszczególne propozycje zawarte w Polskim Ładzie.

Podwyżkę kwoty wolnej od podatku do aż 30 tysięcy złotych pozytywnie ocenia 80,7 proc. osób biorących udział w badaniu. Przeciw jest 7,6 proc. ankietowanych.

NIE PRZEGAP: Polski Ład: Podatki, ulgi. Kto straci, a kto zyska?



Oprócz podniesienia kwoty wolnej od podatku, bardzo nam się podoba podniesienie progu podatkowego. "Zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" tę propozycję ocenia 70,4 proc. Polaków.

56,1 proc. "zdecydowanie dobrze" i "raczej dobrze" ocenia państwowe gwarancje wkładu własnego. 47,1 proc. pozytywnie ocenia spłacanie części kredytu hipotecznego za każde kolejne dziecko.

Najmniej zwolenników ma propozycja wprowadzenia nowego świadczenia dla rodziców. Chodzi o dodatkowe 12 tysięcy na każde drugie i kolejne dziecko. "Zdecydowanie dobrze" ten pomysł ocenia jedynie 16 procent badanych. "Raczej dobrze" 19,8 proc. "Raczej źle" lub "zdecydowanie źle" ocenia ten pomysł aż 46,2 procent.

/ RMF FM









Propozycje zmian w służbie zdrowia

Aż 82 procent z nas "zdecydowanie dobrze" lub "raczej dobrze" ocenia obietnicę zniesienia limitów u lekarzy specjalistów. Niemal taki sam wynik (81,9 proc.) pojawia się przy wprowadzeniu pakietu badań profilaktycznych dla osób w wieku 40+.

/ RMF FM





77,1 proc. z nas pozytywnie ocenia także trzeci pomysł - czyli zwiększenie finansowania ochrony zdrowia do 7 proc. PKB do 2027 roku. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, te wyniki nie dziwią - każdy przecież chciałby mieć sprawniejszą służbę zdrowia. Problem jest z finansowaniem tych pomysłów.

Tylko 9,6 proc. uczestników badania "zdecydowanie dobrze" ocenia zniesienie odliczenia składki zdrowotnej od podatku, czyli de facto podwyżkę tej składki. "Raczej dobrze" ocenia to 35,3 proc. Reszta, czyli 31,5 proc. ankietowanych patrzy na te propozycje "zdecydowanie źle" lub "raczej źle", a aż 23,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.