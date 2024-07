Minister zdrowia Izabela Leszczyna opowiedziała się za podniesieniem akcyzy na alkohol i papierosy. Przyznała też, że rozmawiała o tym z szefem resortu finansów. “Papierosy i alkohol w Polsce, nie tylko mocny, są najtańsze w całej Europie” – podkreślała Leszczyna w TVN24.

Każdy minister zdrowia chciałby, żeby obywatele jego państwa mniej nadużywali alkoholu, mniej pili alkoholu i nie palili papierosów w ogóle - mówiła w TVN24 minister zdrowia Izabela Leszczyna. Podkreśliła, że jej obowiązkiem jest promowanie zdrowego stylu życia.

Uważam, że pan minister (finansów - przyp. red.), i rozmawiałam z nim o tym, powinien zwiększyć akcyzę na alkohol i na papierosy - zdradziła Leszczyna. Chciałbym, żeby polskie społeczeństwo, żebyśmy my wszyscy się cywilizowali, także jeśli chodzi o spożywanie alkoholu. Stacje benzynowe nie są od sprzedawania alkoholu, tylko benzyny - podkreśliła szefowa resortu zdrowia. Zastrzegła, że nie chodzi o to, by całkowicie zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, ale wprowadzić ograniczenia. Miałyby one dotyczyć godzin nocnych.

Dopytywana o zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów, którego wprowadzenie było zapowiadane na okres wakacyjny, szefowa resortu zdrowia przyznała, że proces legislacyjny się wydłuża.



Przypomniała, że do wykazu prac Rady Ministrów trafiła już informacja o projekcie nowelizacji ustawy, który zakazuje sprzedaży elektronicznych papierosów, zarówno jedno- jak i wielorazowych, które nie mają nikotyny, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia.



W tej ustawie także zakażemy sprzedaży takich papierosów przez internet i zakażemy ich reklamowania. Nie może tak być, że dzieci, młodzież i nawet ich rodzice myślą, że oni wdychają arbuza, a wdychają toksyczne substancje - dodała Leszczyna.