Leszczyna podkreśliła, że receptomaty nie zostały dobrze wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Czy powinny zatem zostać zlikwidowane?

Myślę, że nie sposób ich zlikwidować, bo mielibyśmy zlikwidować teleporadę, a pacjenci i lekarze się do niej przyzwyczaili. Brakuje w tej ustawie choćby definicji, czym jest tak naprawdę badanie. Dzisiaj w receptomacie wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań w ankiecie. Są takie receptomaty, ja nie mówię, że wszystkie - zaznaczyła.

To, nad czym ja się zastanawiam, będę o tym rozmawiała z Naczelną Izbą Lekarską, to, czy nie ograniczyć preskrypcji leków psychotropowych, opioidowych do określonych podmiotów leczniczych, które będziemy mogli monitorować - powiedziała szefowa resortu zdrowia, dodając: "Na pewno to są hospicja".

"Trzeba uelastycznić system pracy szpitali powiatowych"

Prowadzący rozmowę Piotr Salak pytał też, czy wystarczy pieniędzy na podwyżki w służbie zdrowia od 1 lipca. 15 mld 200 mln zł - tyle dokładnie od 1 lipca w skali roku więcej pieniędzy popłynie. Jest to związane z ustawą podwyżkową - zaznaczyła Leszczyna.

Podkreśliła, że wybrała najbardziej hojną ofertę, jeśli chodzi o budżet na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Ujęliśmy w tej wycenie wzrosty wynagrodzeń zgodnie z ustawą. Nie sądzę, żeby szpitalom miało zabraknąć pieniędzy, chyba że ktoś ma nadmiarowe zatrudnienie - powiedziała.

Każdego roku dokładamy sporo środków do systemu ochrony zdrowia. Ja bardzo bym chciała, aby te dodatkowe pieniądze ubezpieczonych - pochodzące ze składek - i podatników przekładały się na jakość świadczeń i dostępność do lekarza. Tymczasem obserwuję takie zjawisko, że od kilku lat przekładają się tylko na wzrost wynagrodzeń. Oczywiście lekarze, pielęgniarki i inne zawody medyczne, to są zawody wyjątkowe i ci ludzie powinni dużo zarabiać. Natomiast wydaje się, że jesteśmy blisko takiej granicy, poza którą - jeśli ją przekroczymy - to zgadzam się z dyrektorami szpitali powiatowych - nie będziemy w stanie tego systemu utrzymać. A moim celem jest zwiększanie dostępności, podkoszenie standardów i zwiększanie jakość świadczeń - dodała minister zdrowia.

Leszczyna podkreśliła również, że trzeba uelastycznić system pracy szpitali powiatowych. Wymieniła także przykłady, jak można to zrobić. Być może trzeba będzie się dogadać w kilku powiatach - niektórymi oddziałami się powymieniać. Dziś mamy oddziały, które są w odległości 20 km i walczą o lekarza - mówiła.