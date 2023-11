Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w imieniu prezydenta wręczył odznaczenia lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i wolontariuszom, którzy nieśli pomoc na Ukrainie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. "Wykazaliście się nie tylko odwagą, niezwykłymi umiejętnościami, profesjonalizmem, ale przede wszystkim zdolnością myślenia o tym, co można zrobić więcej, ponad zwykły służbowy obowiązek" - mówił Siewiera do odznaczonych.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera (C-L) oraz odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. Robert Gałązkowski / Leszek Szymański / PAP

W czasie uroczystości w Belwederze odznaczeni zostali lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i wolontariusze z Fundacji Humanosh, Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy KPRM, ze Straży Granicznej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Jak podkreślił szef BBN Jacek Siewiera, odznaczone osoby wykraczają w swojej pracy daleko poza zakres swoich podstawowych obowiązków. Wykraczają sercem daleko poza to, co jest konieczne w relacjach międzyludzkich, między lekarzem a pacjentem, ratownikiem a ofiarą. Wykraczają także swoim myśleniem dalece ponad to, co konieczne jest do zrobienia, niosąc pomoc w najtrudniejszych warunkach, warunkach wojny, kryzysu - tłumaczył.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i ochrony obywateli polskich i cudzoziemców podczas działań medyczno-humanitarnych w Ukrainie, zasługi na rzecz rozwoju medycyny oraz osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. Robert Gałązkowski.

Jacek Siewiera i s. Iwona Frydryszewska / Leszek Szymański / PAP



Za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i ochrony obywateli polskich i cudzoziemców podczas działań medyczno-humanitarnych w Ukrainie Złoty Krzyż Zasługi otrzymała s. Iwona Frydryszewska. Srebrny Krzyż Zasługi wręczono Jakubowi Bałabanowi i Michałowi Paszkowskiemu, a Brązowy Krzyż Zasługi Adamowi Burakowskiemu, Elizie Horoszko i Markowi Wachnie.



Srebrnym Krzyżem Zasługi, za umacnianie obronności i bezpieczeństwa państwa, odznaczono kpt. Straży Granicznej Jacka Szumełdę. Wręczono także liczne Medale za Ofiarność i Odwagę.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera (L) oraz odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę Konrad Korzeniowski (P) / Leszek Szymański / PAP