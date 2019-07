Do Trybunału Konstytucyjnego trafił już wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o zbadanie zgodności z Konstytucją nowelizacji Kodeksu karnego. W piątek Kancelaria Prezydenta poinformowała, że nowelizacja nie zostanie podpisana.

Andrzej Duda / Tytus Żmijewski / PAP



"Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości Prezydenta RP, ponieważ zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości" - podkreślono w piątkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta. Jak poinformowano, decyzja o skierowaniu ustawy do TK w trybie kontroli prewencyjnej "uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej".



"Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne obywatela - szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne - wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji" - zaznaczono.