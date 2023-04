We wrześniu uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają od rządu bezpłatne laptopy. Wiadomo już, że będzie to model ASUS ExpertBook. Sprzęt ma dostarczyć firma X-KOM. Według ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego koszt jednego laptopa to 2952 zł brutto.

/ Shutterstock Począwszy od września tego roku wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im przez kolejne lata edukacji. W tym roku sprzęt trafi do 370 tys. uczniów. Najkorzystniejszą ofertę na dostawę komputerów dla IV-klasistów złożyła firma X-KOM, która zaproponowała model ASUS ExpertBook B1502CBA - poinformował na twitterze Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Specyfikacja na razie nie jest jeszcze znana, ale na pewno wspomniany laptop będzie miał matową matrycę FULL HD o rozmiarze 15,6 cala. W tym przedziale cenowym można się spodziewać też dysku SSD o pojemności 256 GB oraz procesora jedenastej generacji: Inter Core i3 albo Inter Core i5. Laptop z jednej strony jest bardzo lekki (1,66 kg), z drugiej wytrzymały - posiada standard militarny MIL-STD-810H. Laptop ma też kamerę HD oraz klika przydatnych złączy oraz czytnik kart. Każdy laptop kupowany w ramach rządowej akcji będzie miał legalny system operacyjny, dostęp do pakietu biurowego i 3-letnią gwarancję. Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. Program będzie kontynuowany W styczniu minister Cieszyński zapewniał, że "komputery przejdą na własność rodziny, na własność ucznia". Wyjaśnił, że tak samo było z przekazanym sprzętem komputerowym w ramach programu dla dzieci z obszarów popegeerowskich, co zdało egzamin. Zapowiedział, że w tym roku uruchomimy zostanie też przetarg na sprzęt komputerowy dla nauczycieli, a w roku kolejnym roku przetarg na sprzęt dla kolejnego rocznika uczniów. Chcemy, by ten program został w polskiej szkole na zawsze - dodał Cieszyński. Zobacz również: Laptopy dla tysięcy uczniów. Kto je otrzyma?

Czarnek: Nauczyciele dostaną ponad 400 tys. laptopów Kiedy nauczyciele dostaną laptopy? Cieszyński odpowiada Jakub Rutka / RMF FM Opracowanie: Monika Kamińska