To dobra decyzja panie premierze, żeby tę dzisiejszą uroczystość, a także rzecz jasna związane z nią decyzje formalne zostały dokonane w sposób przemyślany, ale zdecydowany i szybki, tak aby nasi rodacy, w tych trudnych czasach w jakich dzisiaj jesteśmy (...), byli spokojni, że te sprawy są prowadzone, że resorty są obsadzone, że osoby, które mają rozpocząć swoją pracę w rządzie, tę pracę rozpoczynają, mają ku temu pełną legitymację formalną - mówił prezydent zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego.

Andrzej Duda podkreślił, że szybka realizacja zmian na najważniejszych stanowiskach jest przejawem dba o ciągłość władzy państwowej.

Podziękował Morawieckiemu za "czas, w którym diagnozował przygotowanie ministra Cieszyńskiego do pełnienia tej jakże ważnej funkcji (ministra cyfryzacji)". Duda zaznaczył, że w praktyce Cieszyński zajmował się sprawami cyfryzacji od dłuższego czasu.

Pod nadzorem pana premiera wykonywał te zadania bardzo dobrze. Dziś w pełni, można powiedzieć, jest nie tylko przygotowany, co pokazał ten czas, nie tylko ma doświadczenie, ale również ma bardzo wielkie zdolności do tego, by te zadania sprawnie realizować, udowodnił to przez ten czas i z czystym sumieniem można mu dzisiaj te zadania formalnie powierzyć do wykonywania jako ministrowi konstytucyjnemu w rządzie RP - podkreślił Duda.

Dodał, że działania cyfryzacyjne przyniosły w Polsce bardzo dobre efekty. Polska jest jednym z krajów, gdzie cyfryzacja jest najbardziej rozwinięta w skali, śmiało można powiedzieć, europejskiej - powiedział prezydent.

Robert Telus to poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW), a także m.in. Podkomisji stałej ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W 2021 r. został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych.

Janusz Cieszyński jest sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; od kwietnia 2021 r. był wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji. Jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.