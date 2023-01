Począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klasy otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im przez kolejne lata edukacji. W tym roku sprzęt trafi do 370 tys. uczniów - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji nie pojawiła się informacja, jakie parametry posiadać będą przekazane uczniom laptopy.

Sala lekcyjna/ Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Naszym zdaniem nierówności nie są napędem rozwoju, ale przyczyną straconych szans, utraconych talentów, także przyczyną wielu tragedii. Staramy się na wszystkie możliwe sposoby te nierówności wyrównywać - powiedział premier na konferencji prasowej.



Przypomniał, że w ubiegłym roku w komputery wyposażono ok. 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich.



Czas ostatecznie wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i przenieść system nauczania naszych dzieci na jak najwyższy poziom - stwierdził.



Teraz, jak poinformował, laptopy trafią do 370 tys. uczniów rozpoczynających naukę w IV klasie w 2023 r. To jest jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej - podkreślił szef rządu.

Nowy sprzęt pomoże walczyć z nierównościami społecznymi

Transformacja polega m.in. na tym, że dzisiaj komputera nie używa się tylko na lekcji informatyki, ale można go używać z dobrym efektem na wszystkich lekcjach (...). I stąd pomysł, aby z tych środków, które otrzymamy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansować komputer dla każdego dziecka, które idzie do IV klasy - powiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.



Wyjaśnił, że sprzęt trafi do uczniów IV klas szkół podstawowych, gdyż tak rekomendują eksperci. "Wtedy łatwiej jest dzieci wdrożyć, one zdobyły już podstawowe umiejętności". Podkreślił, że "dzięki temu, że każdy będzie miał taki sprzęt, będzie możliwe wyrównanie szans".

Nie wiadomo jednak, jakie parametry będzie miał sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany uczniom.

Program będzie kontynuowany

Cieszyński poinformował także, że "komputery przejdą na własność rodziny, na własność ucznia". Wyjaśnił, że tak samo było z przekazanym sprzętem komputerowym w ramach programu dla dzieci z obszarów popegeerowskich, co zdało egzamin.



Zapowiedział, że w tym roku uruchomimy zostanie też przetarg na sprzęt komputerowy dla nauczycieli, a w roku kolejnym roku przetarg na sprzęt dla kolejnego rocznika uczniów. Chcemy, by ten program został w polskiej szkole na zawsze - dodał Cieszyński.



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podsumował, że w ostatnich dwóch latach na unowocześnienie szkół wydano 5 mld zł. Zwrócił uwagę, że oprócz Laboratoriów Przyszłości jest również program uzupełniających - Mobilne Laboratoria Przyszłości.



Zastrzegł, że jeśli w którejś szkole brakuje sprzętu komputerowego, to jest to (...) wina organów prowadzących i tych dyrektorów, którzy nie złożyli wniosków, bo 100 proc. wniosków od 2790 samorządów zostało w 100 proc. obsłużonych - powiedział.