Dwie osoby zginęły we wtorek w pożarach lasów w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. W Wiktorii ogień uwięził ok. 4 tys. ludzi, którzy schronili się na plażach - informuje agencja EFE.

Pożary w Australii / STATE GOVERNMENT OF VICTORIA HANDOUT / PAP/EPA

Po poniedziałkowych upałach połączonych z silnymi wiatrami pogorszyły się warunki w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia, które walczą z gwałtownymi pożarami lasów. We wtorek dwie osoby zginęły w miejscowości Cobargo w Nowej Południowej Walii.



Pożary wyrządziły poważne szkody w popularnej miejscowości wypoczynkowej Mallacoota w Wiktorii. AP opisuje panujące tam warunki jako "apokaliptyczne". Ok. 4 tys. mieszkańców Mallacooty i przebywających tam turystów schroniło się przed ogniem na plażach.



Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews powiedział, że są plany ewakuowania drogą morską uwięzionych przez pożar ludzi.

Odwołano niektóre pokazy fajerwerków

Trwają poszukiwania pięciu zaginionych osób: czterech z Wiktorii i jednej z Nowej Południowej Walii.



W związku z pożarami w części miast Australii odwołano pokazy fajerwerków z okazji Nowego Roku. Słynny pokaz w Sydney odbędzie się zgodnie z planem. Szacuje się, że w tym roku przyciągnie on ok. miliona widzów.



W wyniku pożarów w stanach Nowa Południowa Walia, Australia Południowa, Wiktoria i Queensland zginęło co najmniej 12 osób. Ogień zniszczył ponad tysiąc domów; większość z nich znajdowała się w Nowej Południowej Walii.



Tegoroczny sezon pożarów w Australii rozpoczął się wyjątkowo wcześnie i przynosi większe niż w poprzednich latach tragiczne żniwo. Gwałtowność żywiołu i niezwykle wysokie temperatury przypisywane są zmianom klimatu.