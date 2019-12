"30-letni mężczyzna z wielkopolskiego Stropieszyna w powiecie kaliskim doznał poparzenia twarzy i rąk w wyniku eksplozji fajerwerków w garażu przylegającym do domu jednorodzinnego" - poinformował rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu asp. Szymon Zieliński.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W tej chwili lekarz udziela pomocy poszkodowanemu, który ma poparzone twarz i ręce. Mężczyzna pozostanie w szpitalu na obserwacji - przekazał rzecznik prasowy kaliskiego szpitala Paweł Gawroński.



Do zdarzenia doszło około godz. 15 w miejscowości Stropieszyn w gminie Mycielin. W garażu przy domu jednorodzinnym znajdowały się fajerwerki.



Najpierw doszło do wybuchu fajerwerków, a następnie pożaru garażu, który został opanowany przez strażaków - poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu asp. Szymon Zieliński.



30-latek doznał poparzeń twarzy i rąk. Został przetransportowany do szpitala, gdzie jest mu udzielana pomoc medyczna. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.