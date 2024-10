W projekcie nowelizacji skupiono się przede wszystkim na wprowadzeniu do porządku prawnego rozwiązań, które przyczynią się do ograniczenia w polskim sporcie negatywnych zjawisk, takich jak dyskryminacja, przemoc czy nierówne traktowanie.



Projekt przewiduje także wsparcie rozwiązań poprawiających sytuację sportowców na rynku pracy po zakończeniu startów, poprzez wprowadzenie do ustawy rozwiązań motywujących ich do kontynuowania nauki w trakcie kariery sportowej.



Zaproponowano też dodanie do ustawy o sporcie przepisu, który wskazuje, że osoba sprawująca funkcję sędziego sportowego w przypadku wykonywania zadań związanych z prowadzeniem współzawodnictwa sportowego korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.



Projekt dodaje do listy obecnych podmiotów, które mogą otrzymać dofinansowanie zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy nowy podmiot w postaci Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego.