Jak dodał, personel pokładowy był pomocny, na ile tylko mógł. "To nie ich wina, to (wina - przyp. red.) linii lotniczej. Nie będę już latał LOT-em, dopóki nie wejdą w XXI wiek" - podkreślił Gardner.

Komentarz PLL LOT

Linie lotnicze LOT wysłały do redakcji RMF FM komunikat w tej sprawie. "Jest nam bardzo przykro z powodu doświadczeń, jakie pan Frank Gardner napotkał podczas swojego ostatniego lotu z nami. Bardzo przepraszamy za dyskomfort spowodowany brakiem wózka inwalidzkiego na pokładzie" - czytamy w oświadczeniu.

Jak poinformowano, wózki inwalidzkie dostępne są na pokładach samolotów dalekodystansowych typu Boeing 787 Dreamliner. "Rozumiemy, jak ważna jest dostępność i w chwili obecnej aktywnie testujemy rozwiązania, aby wkrótce wyposażyć również samoloty krótkodystansowe w wózki inwalidzkie służące do przemieszczania się po pokładzie" - zaznaczono.

"Dodatkowo nasz personel naziemny zawsze jest gotowy do pomocy pasażerom od odprawy do wejścia na pokład oraz od samolotu do strefy odbioru bagażu" - poinformowano w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.

"Głęboko żałujemy niedogodności, jakich doświadczył pan Gardner, i szczerze przepraszamy za spowodowany stres. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim pasażerom komfortową i godną podróż" - zakończono.