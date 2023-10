Ponad 84 miliony złotych co roku będą dostawały partie polityczne z budżetu państwa. To kwota o kilkanaście milionów złotych większa niż podczas minionej kadencji Sejmu i Senatu. Tak znacząca podwyżka kwoty państwowych pieniędzy dla partii to efekt wysokiej frekwencji w wyborach, które odbyły się 15 października. Zobaczcie, ile dostaną poszczególne partie.